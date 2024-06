Reforma al Poder Judicial de la Federación urge: AMLO

Durante la conferencia de prensa desde Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador acusó que el Poder Judicial de la Federación (PJF) está corrompido y por eso es necesaria su reforma que envió el pasado 5 de febrero al Congreso de la Unión.

A ustedes les consta, cómo hay mucha corrupción en el Poder Judicial. Está el Poder Judicial secuestrado tanto por la delincuencia organizada como por la delincuencia de cuello blanco, y no está el Poder Judicial al servicio del pueblo. Jueces, magistrados, ministros no imparten justicia. Hay desde luego con honrosas excepciones, no podemos generalizar, hay jueces buenos, pero en general está mal el Poder Judicial. Entonces necesitamos esa reforma. Sí urge remarcó el presidente.

Sobre el nerviosismo en los mercados y la depreciación del peso causada por la eventual discusión en septiembre de la reforma al PJF, el presidente aseguró que la reforma “da confianza” a los inversores.

“Entiendo que algunos no les guste y que empiecen a presionar si hay nerviosismo en los mercados. Nuestra economía está muy fuerte afortunadamente, entonces cuánto tiempo les va a durar promoviendo ese nerviosismo en la televisión, en la radio en las columnas de expertos financieros” dijo.

López Obrador justificó que nada más bastaba con ver hoy el informe “Cero Impunidad”, donde un juez ordenó un amparo para no extraditar a Rafael Caro Quintero a Estados Unidos. También refirió que otra juez ordenó liberar al ex gobernador chihuahuense César Duarte.

Tras reprochar estos casos dijo:

Son los machuchones que no quieren que el pueblo elija a los jueces a los magistrados y a los ministros ¿por qué le tienen miedo al pueblo? ¿Por qué le tienen miedo a la democracia? ¿Qué va a suceder nada? Está definido un proceso, se inscriben todos, mujeres hombres se da a conocer quiénes son y hay tiempo para que se conozcan sus trayectoriasExpresó AMLO

Participan las escuela de derecho. Las asociaciones de abogados, opinan, los jueces magistrados y ministros. El planteamiento es que no se les niegue a ellos la oportunidad de oportunidad opinar, sino de se candidatos. Y que ya cuando todos estemos informados de quiénes son los candidatos.

El presidente subrayó que con la modificación al PJF se garantizaría que no se beneficia a empresas privadas y recordó el revés que sufrió en la Corte su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.