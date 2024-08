Reforma electoral de AMLO será desechada y se trabajará con una de Sheinbaum: Monreal

La reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el mes de febrero de este año, dentro de las 20 iniciativas, será desechada y los diputados de la LXVI trabajarán en otra que envíe la presidenta Claudia Sheinbaum a partir del 1 de octubre.

Así lo explicó Ricardo Monreal Ávila, en conferencia de prensa, al término de la reunión plenaria de Morena en donde dijo que “el Presidente de la República, el 5 de febrero, envió un paquete de 20 reformas; 19 constitucionales y una reforma legal. Se aprobaron 18, con excepción de la electoral.

“La presidenta electa ha considerado que requiere de un mayor análisis, reflexión, la reforma electoral porque tenemos que completarla bien. No quiere decir que no se vaya a hacer, sino vamos a esperar un mejor momento.

“El hecho de que no se discuta en este periodo, hasta el 29 de agosto, quiere decir que, automáticamente, queda desechada esa iniciativa en materia de reforma electoral. Tendrá que ser motivo de una nueva iniciativa en el próximo periodo de sesiones”, manifestó el diputado de Morena electo.

Ante los medios de comunicación la presidenta electa también fue cuestionada sobre el tema y manifestó que de las 20 reformas que envió el Presidente está la electoral, que es la única que la Comisión de Puntos Constitucionales no dictaminó.

“Entonces, en realidad son 19. Quedaría la reforma electoral para un replanteamiento después porque, quizá Ricardo lo pueda explicar”.

“Hay un tiempo definido para que la Legislatura pueda dictaminar reformas que envía el Presidente de la República, y ese tiempo, ahora, digamos, se cumplió con la Comisión. Entonces, dictaminaron 18 constitucionales y una reforma legal; y queda pendiente la reforma electoral”, dijo Claudia Sheinbaum.

Mencionó que después de Cámara tiene que pasar al Senado Cámara y como para reformas constitucionales, pues tiene que haber también la aprobación de Congresos locales.

Afirmó que cuando entre el 1 de octubre estará enviando lo que le corresponde como Presidenta Constitucional, pero aclaró “no estamos planteando una iniciativa en este momento. Ya nos va a corresponder a partir del 1o. de octubre.

“Recuerden que yo planteé reformas constitucionales que tienen que ver con los derechos de las mujeres y la igualdad en el artículo 4o., que serán de las primeras que estaremos enviando; la no reelección, los nuevos programas de bienestar, que también deben estar en la Constitución, y estaremos trabajando la reforma electoral”.

“Fíjense ahora, si se hubiera aprobado la reforma electoral que presentó el Presidente, no hubiera habido plurinominales, tanto que criticaban a Morena o al Presidente de la República de que de nuestro planteamiento de que no hubiera pluris. Pero ya la estaríamos presentando ya como una iniciativa de la Presidenta Constitucional”, indicó la presidenta electa.

Respecto a la sesión del 1 de septiembre, Ricardo Monreal, mencionó que ese día no se aprobará la reforma judicial.

“Entonces, a pesar de que puede darse una segunda sesión el 1o. de septiembre, no quiere decir que ese día se vaya a aprobar la reforma al Poder Judicial. He leído algunas columnas y artículos y entrevistas que dicen que ese día la vamos a aprobar, no.

“Quiere decir que ese día en una sesión distinta puede iniciar todo el proceso legislativo y vamos a dar los plazos de la publicidad, la deliberación, la discusión en lo general, la discusión en lo particular para hacer amplio el debate, que sepan todos los mexicanos lo que estamos aprobando, es la sugerencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum”, expresó.