Reforma electoral puede encarecer más las elecciones, advierte el INE

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova Vianello, advirtió que la iniciativa de reforma electoral podría encarecer las elecciones mexicanas en lugar de abaratarla como argumenta Morena.

“No es la primera vez que se plantean cambios al sistema electoral, pero también la historia nos enseña, que muchas veces esos cambios, hemos de encontrar ejemplos donde las premisas que sustentaron los cambios no sólo no se cumplieron, sino corrieron en dirección contraria. El mejor ejemplo es el sistema electoral que tenemos, que nació bajo la premisa del abaratamiento del costo de las elecciones, y eso no fue así”, dijo durante su intervención Firma de Convenio de Colaboración del INE con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano.

En la reforma electoral de 2007 uno de los cambios fue darle al entonces IFE la atribución exclusiva de distribuir los tiempos de radio y televisión, esto para evitar que los partidos requirieran de más dinero para la contratación de spots, y así abaratar los comicios. A 12 años de esto, la democracia mexicana es más cara.

Ahora, la iniciativa de Morena de reforma electoral pretende adelgaza la estructura electoral mexicano, esto al eliminar a los OPLE para delegar la organización de las elecciones locales al INE, y a su vez, reducir el número de integrantes del Consejo General del INE.

“Es falso, simplemente es desconocer la realidad, es desconocer el trabajo de esta institución pensar que el INE, que los órganos electorales somos órganos de temporal y trabajamos sólo cuando hay procesos electorales”, añadió el consejero presidente.

En el mismo evento, el consejero Marco Antonio Baños Martínez, aseveró que sería un retroceso pasar de un esquema electoral profesional con los OPLE a uno donde cada tres años se empiece de cero como se plantea en la iniciativa.

“Sería un retroceso pasar de un esquema profesional en los distritos a uno de cada tres años que empezara de cero, o en los estados pasar de los árbitros electorales locales designados por un órgano autónomo que es el INE, a un modelo como el que se propone, en donde es falso que se ahorraría porque se desaparezcan los OPLE” dijo Baños Martínez.