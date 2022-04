Reforma eléctrica 2022: Diputados discuten si aprueban o sepultan la polémica iniciativa de AMLO

Pase lo que pase, Morena no tendrá los votos del PRI: Alejandro Moreno

Nada ni nadie nos van a doblar, ni nos van amedrentar, señaló el presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, quien advirtió que pase lo que pase, Morena no tendrá los votos del tricolor.

En conferencia de prensa acompañado de los 70 diputados priistas, Morenonegó que se convertirán en culpables de las altas tarifas eléctricas y aclaró que, por el contrario, están demandado tasa cero y fortalecer el campo que está destrozado y que durante este gobierno se ha olvidado.

Alejandro Moreno reiteró que su voto será en contra, “lo sabe Morena que no va a pasar y no los van a tener hoy (los votos) y no los va a tener el domingo, pase lo que pase”.

