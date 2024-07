Reforma judicial, consecuencia del malestar contra la Corte por sus sentencias: ministro Alcántara

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá acusó que la reforma al Poder Judicial es consecuencia del malestar contra la Suprema Corte por frenar el traspaso del control de la Guardía Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa Nacional, una reforma que impulsó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al participar en el séptimo diálogo nacional para la reforma al Poder Judicial celebrado en la Cámara de Diputados, el ministro pidió a los diputados reflexionar si vale la pena cambiar toda la estructura del Poder Judicial por una sentencia que molestó al poder.

“El malestar fue creado por una resolución de la Corte y por eso todo está dirigido a cambiar y modificar la estructura de la Corte, no podemos simular que no molestó una resolución que se apegó a la norma constitucional en el caso de la Guardia Nacional. Esta es la consecuencia del malestar de quien tiene el ejercicio del poder que deberíamos de reflexionar si nos conviene cambiar todo porque se emitió una resolución apegada a la Constitución, no hay de otra, esa es la razón, el malestar que existe en algunos sectores de que porque la Corte es muy conservadora”, expresó el ministro.

Por lo anterior, el ministro pidió no gastar los recursos del Poder Judicial en una reforma que “como está planteada, politiza los nombramientos y convalida que se acceda a la impartición de justicia de las personas cercanas al poder y no forzosamente las personas trabajadoras, discretas y talentosas”.

En lugar de someter a los jueces, magistrados y ministros de la Corte a las urnas, González Alcántara Carrancá propuso que los juzgadores sean sometidos a revocación de mandato, con el fin de salvaguardar la carrera judicial, el mérito y la experiencia.