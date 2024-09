Reforma judicial será un retroceso que afectará a las clases más vulnerables: Ministra Presidenta de la SCJN

La reforma judicial aprobada por el Congreso de la Unión representará un retroceso para el sistema judicial en México que, principalmente, afectará a las clases más vulnerables, consideró la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Lucía Piña Hernández.

En un encuentro con jóvenes estudiantes de diferentes universidades publicas y privadas, Piña, también presidenta del Consejo de la Judicatura Federal, fue cuestionada respecto a los planes a seguir en caso de que, tal como ocurrió, se apruebe la reforma.

Ante ello, la titular del Poder Judicial de la Federación aseguró que “los planes vamos a ir los viendo poco a poco. Todavía puede haber mecanismos”. A la respuesta, Piña agregó:

“Yo creo que si se aprueba tal y como está (la reforma), va a ser un retroceso y van a acabar siendo afectadas las clases más vulnerables. Eso no me queda a dudas. Y los argumentos, el derecho que conocemos, los tratados, quién sabe si sigan siendo instrumentos útiles para obtener justicia”, apuntó la ministra durante el evento llevado a cabo el pasado martes, horas antes de la aprobación de la reforma judicial.

En el encuentro transmitido esta noche por el canal oficial del PJF, la ministra Presidenta recogió inquietudes de estudiantes, que insistieron en su preocupación por la división de poderes y la posible politización del PJF ante la eventual elección de jueces, magistrados y ministros que propone la reforma judicial.

“Les voy a ser sincera, yo no puedo pronunciarme sobre ciertos temas, porque si yo me pronuncio estaría impedida para resolver esos temas (como presidenta de la Corte)”, advirtió Piña.

“Más en esta situación, que es muy probable, como la mayoría saben, que pueda llegar (a la SCJN) a través de algún mecanismo, amparo, acción, controversia. Ha habido una discusión en cuanto al contenido sustancial de la norma constitucional, si puede ser objeto o no de estos mecanismos de control constitucional o únicamente los procesos legislativos, pero no me puedo pronunciar”, señaló la ministra al ser cuestionada sobre si La Corte podría echar atrás la reforma.

La ministra Presidenta también cuestionó el modelo de elección de jueces por voto popular, y señaló que elegir a alguien por popularidad y no por capacidades podría repercutir en la sociedad mexicana y las decisiones que tome durante el periodo que funjan como impartidores de justicia.

“Haz de cuenta que sale una persona electa de juez. ¿Y quién va a conocer a esa persona? Nadie, pero ha de ser bien simpática porque ganó. Es bien popular. Y al año le hacen una evaluación. Y si no pasa, pues le capacitan y le hacen otra evaluación. Y si no pasa, pues ya lo quitan. Una persona que un año estuvo impartiendo justicia, que pudo haber privado a alguien de libertad, de custodia, de hijos, de propiedades. Y ganó porque fue electo. No sé cómo. Digo, a lo mejor hizo bueno en la campaña. Pero ni siquiera están seguros de sus conocimientos. Y al año lo evalúan. Y en ese año, ¿cuántas vidas pudo haber tocado para mal?”, ejemplificó la ministra.

En el encuentro, Piña Hernández también aseguró que es falso el nepotismo en el PJF, e indicó que ningún juez llegó a ese cargo por recomendaciones. “Es mentira eso de que te recomienda un pariente. Pues aunque te recomienden, si no pasas exámenes, no entras. Y cualquier puesto de la carrera es con exámenes”, narró la ministra.

Ante estudiantes de la UNAM, la Universidad Iberoamericana, el Tec de Monterrey, el ITAM, el CIDE, la Escuela Libre de Derecho, entre otras instituciones, Piña también aprovechó para felicitar a los jóvenes por sus movilizaciones contra la modificación constitucional.

“Los quiero felicitar, a todos y a cada uno de ustedes porque es muy importante que los jóvenes, los estudiantes, se involucren en el país que tenemos, que queremos. Desgraciadamente, se está dando con motivo de esta reforma, pero si esta reforma también sirve o sirvió para que salgan, luchen, tengan en alto sus principios, sus valores, en lo que creen, sirvió de algo”, expresó Piña Hernández a los jóvenes.