Diputados prevén aprobar reforma laboral la próxima semana

La Reforma Laboral será dictaminada en comisiones la próxima semana –martes-, por lo que se espera que sea el jueves cuando se discuta ante el Pleno cameral, adelanto el coordinador parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo.

Explicó que en el transcurso del día de hoy se reunirá el comité directivo de la Comisión del Trabajo y Previsión Social para distribuir un dictamen de la reforma.

Es una reforma de justicia laboral y democratización sindical que eliminan las Juntas de Conciliación y Arbitraje y se establecen tribunales en el Poder Judicial de la Federación.

Se ratifica el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo sobre sindicación y negociación colectiva y de otras obligaciones adquiridas con el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá en materia de libertad sindical y salarios.

Con la reforma laboral también se va a crear el Centro Federal de Conciliación y Registro laboral, un organismo nuevo, público que administrará y estará a cargo de la conciliación y solución de controversias entre trabajadores y patrones, entre trabajadores y sindicatos o entre sindicatos y contratos colectivos.

Se modifican los requisitos de los estatutos de los sindicatos respecto a sus directivas para que haya libertad sindical, transparencia, voto libre; padrones confiables y se incorpora el tema de derechos humanos y perspectiva de género, igual que la no discriminación y libre de todo tipo de violencia.

Se destaca los protocolos para prevenir la discriminación por razones de género y de acoso sexual en los centros laborales de todo el país.

AMLO urge a aprobar reforma laboral

El presidente Andrés Manuel López Obrador urgió que se apruebe la reforma laboral, para que no haya pretextos para que Estados Unidos dirima de la firma del Tratado de México-Estados Unidos-Canadá.

"Lo que se logró, lo que se pacto es bueno para México y fue aceptado por Estados Unidos y Canadá, entonces no queremos dar ningún motivo, ningún pretexto que no haya ninguna excusa, para utilizar con argumento o dirimir que nosotros no estamos cumpliendo con lo que se acordó".

Esta semana, la congresista demócrata, Nancy Pelosi, amagó que el gobierno estadounidense no firmará el T-MEC con México, hasta que nuestro país apruebe la reforma laboral acorde a las condiciones del tratado trilateral.

López Obrador pidió que se respeten los acuerdos en los que ellos participaron durante la renegociación, mediante la representación de Jesús Seade, hoy subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

"Hemos dado a conocer nuestra opinión, de que debe aprobarse una reforma laboral apegada a los acuerdos que se establecieron en el Tratado. No queremos que se dé ningún motivo para reabrir las negociaciones del tratado, consideramos que no le conviene al país", ordenó durante la conferencia mañanera.