Reforma para blindar programas de AMLO es deficiente: Romero Hicks

El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks calificó la reforma constitucional aprobada el martes por la noche en el Pleno de San Lázaro, como deficiente y que no pasará ni un blindaje, menos aun cuando se da en el peor momento, con nulo crecimiento económico y un Presidente de la República “dogmático, sectario, intolerante, conservador y que va hacia una presidencia fallida” en la que divide a la gente.

"A mí me gustaría que él entendiera la investidura presidencial, se respetará así mismo y si quiere ser el conservador, no cuenta con nosotros".

El presidente @lopezobrador_ es conservador, quiere conservar la pobreza y la desigualdad, quiere conservar la inseguridad, quiere conservar la corrupción, quiere conservar la permanencia de él hacia el futuro.



Nosotros somos progresistas en lo social y lo hemos demostrado 👇🏼 pic.twitter.com/5j9eEYc6xL — Juan C. Romero Hicks (@JCRomeroHicks) March 11, 2020

Al expresar esto, dijo que “el presidente es conservador, nosotros somos progresistas en lo social y los invitamos al diálogo y no acepta. Necesitamos reconocer que pobreza y desigualdad requieren un tratamiento multifactorial que tiene que ver con educación, salud, vivienda, agua, alimentación, seguridad social y una economía que distribuye alimentos a familias”, aseveró.

El líder de Acción Nacional sostuvo además que esta reforma constitucional en materia de bienestar, se trata de una reforma que no tiene la responsabilidad de los derechos y las obligaciones, ni cuenta con principios sobre los cuales se van a entregar los apoyos, padrones universales, reglas de operación y no hay dinero suficiente para garantizarlos.

Las y los diputados de @AccionNacional no estamos en contra de los programas sociales que benefician a los más vulnerables, pero no apoyaremos programas sin viabilidad.



Lo aprobado no cuenta con condiciones económicas ni técnicas para su implementación. #IncapacidadEsCorrupción — Diputados PAN (@diputadospan) March 11, 2020

"En la intención coincidimos, hay que atender estos segmentos de la población, pero no de manera irresponsable", indicó el panista.

Finalmente expresó que el PAN no va “a conservar la pobreza y la desigualdad. No vamos a conservar la violencia y la inseguridad. No vamos a conservar la corrupción y la impunidad. No vamos a conservar un régimen autoritario, que no tiene comunicación hoy con la sociedad y lo que estamos viendo es, es muy triste. No entiende el tema de la atención a las mujeres”, concluyó.