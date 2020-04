Alistan reforma para prohibir bajar salarios

El Gobierno federal endureció el mensaje contra los empresarios que intenten bajar los salarios o despedir a sus empleados debido a las medidas de confinamiento por la emergencia sanitaria del Covid-19.

La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, advirtió que no hay sustento legal para pagar el salario mínimo a los trabajadores y que, al contrario, debe respetarse su salario íntegro. Además, el Ejecutivo alista una reforma a la Ley Federal del Trabajo para evitar algún vacío legal que abra la puerta para justificar el pago del salario mínimo por un mes.

El rechazo del sector patronal a pagar a sus trabajadores y empleados obligaría al Senado de la República a legislar en materia de los artículos 427 y 429 de la Ley Federal del Trabajo, afirmó en entrevista con El Sol de México el presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila.

“Todos los patrones, todos sin excepción, deben de actuar con responsabilidad social durante la emergencia y pagar a sus trabajadores. Permitir que se aislen, que se recluyan en sus casas y pagar sus salarios”, dijo.

Adelantó que está en constante comunicación con el Gobierno federal, en específico con Julio Scherer Ibarra, consejero jurídico de la Presidencia de la República, para estar al tanto de las circunstancia que se presente y actuar.

-¿Si los empresarios no quieren pagar a sus trabajadores, eso obligaría a reunir al Congreso de la Unión?

-”Sí, porque es un grave problema; no se va aceptar, no se va admitir, pero creo que los empresarios no actuarán de esa manera”.

Y agregó: “se tiene que legislar, actualizar la ley, porque en cualquier momento se puede presentar emergencia sanitaria como el coronavirus, lo deseable es que no se presentaran, pero en 10, 30 o 50 años nadie sabe si vuelvan a presentarse”.

Ricardo Monreal Ávila reveló que la cúpula empresarial sostuvo una reunión el martes pasado con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, para trazar un acuerdo que permita alinear el interés del Gobierno federal con el de la iniciativa privada.

-¿Si los empresarios se niegan a pagar, qué cambios harían en la ley?

-La disposición de los artículos (427 y 429) de la Ley Federal del Trabajo para establecer nada más que en caso de contingencia o emergencia se debe pagar el salario a los trabajadores aun cuando no acudan a sus centros de trabajo, por disposición de la autoridad sanitaria. Se deroga donde dice que tienen el derecho de rescindir el contrato y a despedirlos para que no se aplique la norma.

En este contexto, y a través de un videomensaje, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján, afirmó que no hay fundamento legal para que los empresarios dejen de pagar salarios a sus trabajadores durante este periodo de cuarentena al que llamó el Gobierno federal Acompañada por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, la funcionaria explicó que no hay argumento jurídico para pagar el salario mínimo por un mes o despedir a personal.

“La obligación debe ser pagar el salario íntegro en el entendido que pudiesen llegar a ciertos acuerdos entre ambas partes”, indicó la secretaria.

En este sentido, subrayó que los empresarios deben tener siempre presente que el salario es el sustento para ellos y sus familias. Por lo que aprovechó para poner los teléfonos de atención de la secretaría a su cargo, para asesorar los trabadores en materia laboral (55 20 00 52 90 y 55 20 00 55 00 Extensión 65394) y con ello, estos instrumentos sean espacios para orientar y también de concertación.

Por su parte, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell dijo que de antemano saben que la solicitud que hizo el Gobierno para cerrar empresas y negocios pequeños que no tengan que ver con sectores esenciales, “puede ser una carga en términos financieros, porque también no van a tener ganancias durante el periodo en que se suspenden las actividades laborales”.

Por lo que llamó a cobrar conciencia a la clase empresarial y que mantengan la unidad durante la contingencia, pues recordó que todos tenemos riesgo de contagio de coronavirus y aseguró que esta medida beneficia a todas y todos.

Finalmente, señaló que en la medida que se acate este acto al que llamó de “solidaridad”, se podrá mitigar la epidemia y tener menos casos y disminuir el riesgo de la población en general.