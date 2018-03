Registro de independientes aún no les asegura estar en la boleta electoral: INE

El Instituto Nacional Electoral notificó a Jaime Rodríguez Calderón, Margarita Zavala y Armando Ríos Piter que pueden solicitar el registro de candidatura independiente a la presidencia; sin embargo, esta solicitud no garantiza que su presencia en la boleta, pues todavía falta que concluya la verificación de las firmas de apoyo y la fiscalización durante su campaña de recolección de los mismos.

Por medio de sus redes sociales, los tres afirmaron que recibieron la notificación del INE para registrarse como candidatos presidenciales, sin embargo el Instituto acotó que sólo se trata de una solicitud, no del registro oficial ya que hay trámites en proceso.

Al respecto, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, explicó que la notificación que enviaron a los tres aspirantes a candidatos independientes a la presidencia es para que hagan la solicitud de registro, lo cual no les da garantía de que aparecerán en la boleta el 1 de julio.

Eso no quiere decir que estemos ante la inminencia del registro, es un requisito que tienen que hacer una vez que el INE verifique no solamente el cumplimiento de los requisitos de ley para el cargo específico, sino también de apoyos válidos y que superen el mínimo legal, la dispersión y una vez que se les fiscalice entonces estarían en posibilidades de ser registrados, pero eso no ocurrirá hasta el 29 de marzo.

Lo que el INE les pidió entregar a los tres aspirantes es que entren junto a sus solicitudes, es la plataforma electoral, un requisito marcado por la ley y que los partidos y coaliciones ya cumplieron. Ahora, es tiempo de los aspirantes a independientes, quienes aún no tienen segura su aparición en la boleta.

Hoy nadie tiene asegurado su aparición en las boletas electorales, eso lo va a definir el INE el 29 de marzo.