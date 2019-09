Regresa Manuel Velasco al Senado

El ex gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, regresa al Senado, luego de una licencia de un año. Este martes su suplente Eduardo Enrique Murat Hinojosa solicitó separarse del cargo.

Fue durante la sesión que el senador suplente Murat informó a la Mesa Directiva su decisión de dejar el escaño, para el regreso del ex gobernador, que sería la próxima sesión.

“Me voy, pero me quedo. Me voy con 127 amigos y me quedo luchado por las causas del medio ambiente”, aseveró Murat l momento de anunciar que deja el escaño para que regrese el exgobernador de Chiapas.

Manuel Velasco fue incluido de última hora como candidato a senador de la República por el Partido Verde, pero ante las críticas por las reformas a la constitución local -solicitar licencia como gobernador para tomar protesta como senador y luego otra reforma para regresar nuevamente a gobernar- fue que lo ausentó de la Cámara Alta.

Velasco no sólo retoma la actividad legislativa, sino que coordinará la bancada del Partido Verde.

Fue en septiembre de 2018, que al solicitar licencia para regresar a la gubernatura el Pleno del Senado se la negó pero luego de un arreglo entre bancadas parlamentarias le fue autorizada.

Durante su ausencia del Senado, se especuló que Velasco se podría integrar al gabinete federal, en particular en la Secretaría de Medio Ambiente, esto luego de la salida de Josefina González, pero al final eso se quedó en un rumor.