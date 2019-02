Regresarán candidaturas para la CRE por no pasar exámenes en Senado

Las cuatro ternas que el Ejecutivo federal envió al Senado de la República para la designación de cuatro comisionados de la Comisión Reguladora de Energía, se regresarán porque no tienen el perfil que se requiere para dichos cargos, coincidieron los senadores Claudia Ruiz Massieu (PRI) y Julen Rementería (PAN).

Para la legisladora del tricolor “es lamentable que en las ternas venga gente que no sabe. No sabe ni siquiera para qué están propuestas”.

Considero que no solo el Senado sino los propios organismos autónomos, merecen que haya propuestas con perfiles que tengan el conocimiento necesario para ser considerados. ”Lo que vimos (en las comparecencias), es que prácticamente, ninguna de las personas que vienen en las ternas cumple con los requisitos mínimos para poder aspirar a integrarse a la CRE”.

Los senadores Claudia Ruiz Massieu (PRI) y Julen Rementería (PAN)

Sociedad De modista a responsable de transgénicos... Otro escándalo en el Conacyt





¿Tendrían que regresar las ternas?

-Así es. Se trata de construir consensos, porque se requiere de dos terceras partes, para fortalecer las instituciones. Por eso se trata de que sean perfiles adecuados para desempeñar los cargos. En el caso de los comparecientes de este viernes, mostraron falta de conocimiento del sector, de los órganos a los cuales se podrán integrar y eso nos preocupa muchísimo, dijo la legisladora del tricolor.

Y el senador Rementería, comentó que el problema con los propuestos como comisionados de la CRE, “es que muchos de ellos ni siquiera cumplen con los requisitos que establece la ley y otros, no tienen el perfil”.

Consideró que son improcedentes sus nombramientos. “Se tendrán que regresar esas ternas y que se busque la manera de tener otras”.

Manifestó que sin ser adivino, es que las ternas se regresarán “y tendremos que recibir otras nuevas para poder evaluarlas. ¡Ojalá vengan con perfiles!

Puntualizó: “Nuestra intención no es la de retrasar, simplemente que se cumpla con el perfil porque la Comisión Reguladora de Energía tiene una función sustantiva en materia energética en el país”.

¿De los 12, ningún candidato reúne los requisitos?

-No. Dos ya ni se presentaron. Aunque uno de los candidatos dijo que sabe de todo, lo que tiene que acreditar. La ley es muy clara.

¿Fue un espectáculo muy bochornoso de alumnos reprobados?

-La verdad que sí. Lo lamento porque nuestra intención no es lastimar a nadie, Por lo menos, la mía no es lastimar a nadie; pero sí hay que decir las cosas. No podemos dejar pasar. Son buenos en otras materias pero no para ser comisionados de la CRE, respondió.

La senadora @XochitlGalvez hace quedar en ridículo a Jorge Amaya, aspirante a comisionado de la @CRE_Mexico cuando le pregunta ¿qué es un CEL? (Certificado de Energías Limpias) y contesta levantando su teléfono celular.📱Gálvez le da una lección de ética. Así el nivel de la #4T👇🏻 pic.twitter.com/5g98OY0G5V — Diario De Confianza (@DDConfianza) 14 de febrero de 2019 De mal en peor.

Es candidata a la Comisión Reguladora de Energía y busca la definición en internet 🤦‍♂️🤦‍♀️

Así, Guadalupe Escalante Benítez. pic.twitter.com/Udn0eDU2W5 — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) 15 de febrero de 2019