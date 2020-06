Reitera AMLO llamado para no proteger a grupos delincuenciales

El Gobierno federal llamó a la población a no proteger a los grupos de la delincuencia organizada.

Lo anterior, luego de señalar que administraciones pasadas dejaron crecer el huachicol, y “lo que sucedió el fin de semana en Guanajuato, está relacionado con eso, con estructuras de apoyo”.

En ese sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador, aprovechó para llamar a la gente a que no se proteja a la delincuencia.

“No hay ninguna justificación para decir voy a ayudar a un grupo de delincuencia, porque me está entregando despensas; no se metan en eso, hay formas de tener ingresos con apoyos a todas las comunidades y pueblos, no se metan a proteger delincuentes”, exhortó el Ejecutivo desde su conferencia mañanera.

Estos grupos, añadió, como el caso del huachicol manejan nóminas para entregar por semanas apoyos, por eso cuando hay una detención salen a enfrentar, a quemar carros y ojalá se entienda que eso no es conveniente y no apoyar a esos grupos.

“Nosotros vamos a garantizar a todo el bienestar, para que nadie se vea obligado a tomar el camino de las conductas antisociales, no es solo el uso de la fuerza, es atender las causas que originan la inseguridad y la violencia”.