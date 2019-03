Relación con el gobierno está restaurada: Acuña Llamas

Francisco Javier Acuña, comisionado presidente del Inai, aseveró que la relación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil quedaron restauradas en el contexto de la lucha contra el espionaje, como el ocurrido con Pegasus.

En contraste el presidente López Obrador arremetió contra el Inai y aseveró que Acuña Llamas debe dejar de simular el combate a la corrupción.

A dos años de conocerse el caso Pegasus, la relación entre el Estado mexicano y organizaciones de la sociedad civil en la Alianza para Gobierno Abierto quedó restaurada bajo la condición de prevenir la repetición de espionaje ilegal a ciudadanos, aseguró el comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), Francisco Javier Acuña Llamas.

“Es una gran noticia, gran noticia porque se cierra por fin un capítulo lamentable, penoso, que nos venía ensombreciendo. Es un momento de renovación de las expectativas, para que no se vaya a perder la energía positiva que ha rodeado el asunto del Gobierno Abierto, que es una vocación democrática institucional “, dijo sobre la reactivación de la Alianza.

En mayo de 2017, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil abandonó la Alianza luego de denunciar que el Gobierno de Enrique Peña Nieto de que no tenía interés de resolver el caso de espionaje en contra de activistas, académicos, periodistas y legisladores identificados como opositores.

Este rompimiento terminó recientemente, luego de que las organizaciones civiles, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de la Función Pública, y el Inai, acordaron regresar a las mesas de trabajo de la alianza, poniendo por delante de medidas que aseguren la no repetición del espionaje.

Foto: Archivo

Acuña Llamas aseveró que este reencuentro se debe al compromiso de la actual administración federal en cuanto a la transparencia en el uso de los instrumentos de seguridad, y a que el Inai nunca dejó de investigar Pegasus, y que al final derivó en una denuncia penal en contra de quien haya ocultado información en la Procuraduría General de la República sobre el uso del malware.

“La no repetición se antepone como un ejercicio de salvamento, exigencia categórica. Se tomarán las medidas precautorias para que cualquier adquisición de parte del gobierno sobre cualquier mecanismo o dispositivo que pueda tener efectos similares ”, dijo.

ACUSA AMLO SIMULACIÓN

Por otra parte, durante la conferencia matutina, el presidente López Obrador envió un mensaje a Acuña Llamas:

“Que el señor entienda que ya no se puede seguir con lo mismo, se acabó la simulación. No se puede”, reprochó después de que el titular del Inai acusó que impera el “hiperpresidencialismo”.

El tabasqueño sostuvo que seguirá ejerciendo su derecho de réplica contra los órganos autónomos, a quienes les debería de dar vergüenza haberse creado sin las condiciones jurídicas para combatir la corrupción.

“Qué nivel de simulación. En este periodo que no era delito grave la corrupción se creó el consejo anticorrupción y nadie dijo nada de que no se podía crear un consejo anticorrupción si antes no se modificaba la Constitución para convertir en delito grave hechos de corrupción; porque si no, qué iban a hacer”, lanzó al Comité Coordinador del SNA.