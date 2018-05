Relevo de Ochoa Reza fue mi decisión: Meade; habrá ajustes en su equipo de campaña

Tras el relevo de Enrique Ochoa Reza de la dirigencia nacional del PRI, el candidato presidencial José Antonio Meade confirmó que él tomó la determinación de removerlo y afirmó que la llegada de René Juárez Cisneros, sin duda, revitaliza la campaña.



En rueda de prensa otorgada durante su gira de campaña por Michoacán, el aspirante presidencial consideró que este relevo “revitalizará su campaña” y “se cerró un ciclo exitoso”.

“Faltan dos terceras partes de la campaña en donde tenemos que lograr sinergia entre campaña y partido, prepararnos para el resto de las contiendas y la mayor parte será en la segunda quincena de mayo, queremos estar listos para hablar con una sola voz en coalición, con espacio de identidad y claridad de lo que implica la coalición”, afirmó.

También adelantó que en breve anunciará cambios en su equipo de campaña, así como ajustes en la estrategia de comunicación, pero dejó claro que Aurelio Nuño y Eruviel Ávila se mantienen en él.

“Aurelio (Nuño) se quedará en la coordinación, pero se harán ajustes al interior del equipo, también de la campaña, para lograr estos elementos que necesitamos, de ajuste y de modificación de estrategia de comunicación para lograr, con éxito, ganar la elección”, expresó.

Dijo que fue suya la decisión del relevo en la dirigencia nacional del PRI y aunque reconoció un ciclo exitoso de Enrique Ochoa Reza al frente del partido, afirmó que la llegada de René Juárez Cisneros, sin duda, revitaliza la campaña.

El abanderado presidencial de la coalición Todos por México dijo conocer a René Juárez Cisneros desde hace varios años "y es un privilegio el que haya aceptado, en esta encomienda, y en este momento, hacer equipo y respetarnos todos para hacer un gran trabajo que nos lleve a ganar, venciendo a cualquier obstáculo, redoblando esfuerzos”.



Sobre la reunión que tuvo con el gobernador del estado, Silvano Aureoles, dijo que el hecho de contar con su simpatía, lo compromete a "dar el doble", en términos de empeño y de esfuerzos, en caso de que gane la elección.

El aspirante priista resaltó también que se debe tener “un enorme cuidado de que en estas campañas "no se infiltre, no influya, no presione, no tenga ningún papel la delincuencia organizada”.



“Por eso hemos señalado en reiteradas ocasiones la importancia de cuidar las compañías y la importancia de cuidar el riego que implica, para la contienda, una propuesta como la de la amnistía, que plantea que se suba a la mesa del diálogo al narcotráfico, no solamente en la época de las campañas”.

Advirtió que en el caso de Andrés Manuel López Obrador preocupan, no solamente las ideas, sino las compañías. “Y las compañías y los planteamientos que se han hecho, a nuestro juicio, implican riesgo, incluso de que se pierda confianza”.