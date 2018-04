Relevo en el INAI: PRI busca controlar acceso a la información

La oposición en el Senado acusó al PRI de querer imponer a dos comisionados del INAI a modo.

La bancada del PRD advirtió que no permitirá una imposición del PRI o de cualquier otro partido en la designación de las dos vacantes que dejaron Ximena Puente y Areli Cano.

El coordinador perredista Luis Sánchez enfatizó que “no debe haber una liga político- electoral-militancia con un partido político, no importante cual sea. Si detecto que tienen una liga con el PRI, con el PAN, PVEM, PRD o con Morena, estaría votando en contra’’, refrendó.

Luis Sánchez dijo que el proceso de elección tiene que ser “extremadamente cuidadoso” para que no haya un vínculo directo; no hayan sido militantes de un partido y no tengan compromiso con una fracción parlamentaria.

“Considerando que son dos mujeres que dejan vacantes su lugar en el organismo, lo correcto es elegir a dos mujeres, no podemos meter a un hombre o quitar a las dos mujeres. No es coherente para el equilibrio’’, advirtió.

La oposición acusó al líder de los senadores priistas, Emilio Gamboa, de impulsar la designación de dos funcionarios del Congreso: Carlos Bonnin y Blanca Lilia Ibarra.

La perredista Angélica de la Peña admitió que ha escuchado que el PRI busca postular a Carlos Alberto Bonnin Erales.

“Eso se murmura en los pasillos; nosotros estamos insistiendo en que sean dos mujeres’’, concluyó.

La panista Marcela Torres Peimbert, integrante de la comisión que lleva a cabo la selección, dijo que se tiene que privilegiar la equidad de género, es decir, dos mujeres; además, dijo habría que tomar en cuenta el conflicto de interés de los aspirantes Blanca Lilia Ibarra y Carlos Alberto Bonnin Erales.

Pero apuntó que para ella en el caso de Blanca Lilia Ibarra Cadena, no hay conflicto de interés, “pero habría que estudiarlo con detenimiento pues es seleccionada por los propios senadores’’.

Los cinco integrantes ciudadanos del Comité de Acompañamiento del proceso de selección de dos nuevos comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Datos Personales (INAI), pidieron al presidente del Senado, Ernesto Cordero, que su opinión sí sea tomada en cuenta al momento de la designación final.

En entrevista con El Sol de México, Fernando Nieto Morales, portavoz del Comité, pidió a los legisladores dejar de lado “a sus favoritos” para garantizar la autonomía del Instituto.

“Es importante garantizar la autonomía, no podemos tener instituciones autónomas capturadas por intereses partidistas”, sentenció.

Dijo que si los senadores no toman en cuenta la lista del Comité deberán explicar sus razones.

Al cierre de la edición, el Comité de Acompañamiento dio a conocer una lista de los 11 aspirantes que consideran idóneos para ocupar el cargo y que garantizan autonomía, entre quienes se encuentra Blanca Lilia Ibarra Cadena, quien ya fue Comisionada Presidenta de la Comisión de Acceso para la Información Pública del Estado de Puebla.