Remota, la extradición a México del terrorista de El Paso: Héctor Vasconcelos

La extradición a México del terrorista de El Paso, Texas, es “muy muy remota, Estados Unidos no lo va a dejar escapar tan fácilmente’’, afirmó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Héctor Vasconcelos.

“No veo que pueda ser extraditado, además de que las penas en Estados Unidos son mucho más severas: o bien la pena de muerte o la reclusión permanente sin ninguna posibilidad de perdón por el resto de su vida’’.

En conferencia a medios, destacó que “está bien que quede a cargo de las autoridades norteamericanas’’.

¿Patinó el Secretario Ebrard?

No, él tendrá sus motivos, sus criterios, además cuando ocurre una cuestión así, todos tenemos una tendencia a buscar soluciones de inmediato, pero “es muy muy remoto que los Estados Unidos se vayan a deshacer de una persona que ha agraviado no sólo a mexicanos, sino que ha asesinado a norteamericanos. Eso los EU no creo que lo dejen escapar tan fácilmente’’.