René Juárez llama a la unidad en el PRI tras asumir dirigencia nacional

Al asumir como nuevo líder de la dirigencia nacional del PRI, René Juárez Cisneros aseguró que toma un partido con alma y no un barco frágil en donde no hay espacio para el pesimismo, ya que “aquellos que quisieran vernos postrados, habrán de desilusionarse irremediablemente”.



Juárez Cisneros indicó que todo el priismo dará lo mejor, “vamos a demostrar que sí podemos ganar, nacimos más ganar, porque surgimos de la unidad y no de la división”.

“Privilegiamos la cohesión y cerramos el paso al recubrimiento. Somos la unidad en la diversidad. Escuchamos todas las voces. Jamás habrá desprecio por ningún militante”.

Con 76 de 120 integrantes de esta Comisión, el dirigente del PRI manifestó que en el PRI tienen cabida todas las generaciones de priistas, “absolutamente todas, que no quede ninguna duda”.



En su mensaje, enfatizó que a partir de ahora el PRI y la campaña de José Antonio Meade son dos rieles sobre una misma vía, pues se armonizará el discurso y visión, con la misma identidad, con el mismo propósito: generar confianza, certidumbre, entusiasmo, pasión y emoción para ganar esta elección.

Acompañado por la secretaria general del PRI, Claudia Ruiz Massieu; René Juárez puntualizó que México demanda y necesita actitudes incluyentes que respeten todas las voces y en la diversidad construir los acuerdos que permitan encontrar solución a los problemas y desafíos.

Dejó claro que las actitudes intolerables que pretenden cercenar las libertades no tienen cabida en una democracia, ya que “hay quienes secuestramos en el odio, en la amargura, abonan a la confrontación que daña a México, por lo que debemos seguir apostando al encuentro, a la conciliación entre las y los mexicanos”.

Enfatizó que se debe respetar la ley, sobre todo a brindar confianza y certidumbre. “Ningún país y el nuestro no es la excepción no tiene destino y futuro cierto, si no hay confianza y certidumbre”.

“Necesitamos apostar por un proyecto que llegue a la nación con rumbo y destino seguro. Por un proyecto que le sirva a los mexicanos. Ese proyecto lo encarna y enarbola, José Antonio Meade”.