Renuncia Beatriz Mojica al PRD

Luego de más de 30 años de militancia en el PRD, Beatríz Mojica Morga, renunció de manera oficial al Sol Azteca, porque aseguró que está institución política ya no representa la lucha de izquierda para lo que fue creado, por lo que continuará su trabajo desde otra trinchera.

La ex candidata a gobernadora de Guerrero en el 2015, dijo que por el momento no se afiliará a ningún otro partido político, y acusó que al interior del PRD fue víctima de traición, mezquindad y hasta violencia política de unos cuantos, aún con ello salió adelante. Local

"La razón me indica que debo seguir luchando al lado del pueblo guerrerense, y en este momento ya no es posible hacerlo desde el PRD, deseo de corazón que quienes se quedan, recuerden el origen y logren una transformación que le sirva a México", expresó.

Mojica Morga, dijo que su decisión es personal y junto a ella, más de 100 mil perredistas no se reafiliarán al partido en Guerrero, asimismo, respondió que se hará responsable de las consecuencias de sus actos y agradeció a todos los ciudadanos que la apoyaron en los comicios electorales donde participó.

Lamentó que en estos momentos el estado de Guerrero, esté atravesando por problemas de violencia, pobreza y feminicidios, además de extorsiones y secuestros que el gobierno estatal no ha podido resolver, por ello, dijo seguirá levantando la voz. Mensaje al pueblo de Guerrero. Esta decisión es personal, hoy renuncio al @PRDMexico, no me reafiliaré, y acompañaré a los más de 100 mil perredistas guerrerenses que tampoco lo harán. pic.twitter.com/P5HWUvpIha — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) August 18, 2019

Finalmente, rechazó la posibilidad de que los partidos de izquierda, vayan en alianza con el PRI, en el 2021, por lo que buscará crear una buena opción para los próximos comicios electorales, "sin raterías ni exclusiones".