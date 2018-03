Renuncia Canek Vázquez al PRI tras 25 años de militancia

Pachuca, Hidalgo.- Canek Vázquez Góngora, diputado local y uno de los hombres cercanos al también priísta Manlio Fabio Beltrones, renunció al Partido Revolucionario Institucional (PRI).



Su decisión la hizo saber al presidente nacional de ese partido, Enrique Ochoa Reza, mediante una carta de dos cuartillas.

En el documento que esta mañana se hizo público, el político hidalguense explica que después de 25 años de militancia, y en un acto de congruencia, deja al Revolucionario Institucional porque ya no es el mismo instituto político en el que se formó y con el cual se identificaba.

“Si he tomado una decisión así, es a plena conciencia. Es para seguir siendo congruente con la visión de país que quiero y aspiro; es para reforzar las convicciones más hondas y marcadas que esa militancia me dejó como un hombre progresista de centro izquierda liberal que me considero”, indica.

El legislador local es el segundo priísta hidalguense que presenta su renuncia ante Enrique Ochoa Reza en las últimas semanas. Antes lo hizo el presidente del Patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo Sosa Castelán, el 19 de febrero pasado.