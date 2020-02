Renuncia de Medina Mora, en la opacidad

La Secretaría Particular del Presidente de la República no cuenta con ningún documento que mencione las causas graves de la renuncia del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, informó la Presidencia a un particular que solicitó dicha información.

Ello, luego de que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyera una nueva “búsqueda exhaustiva, amplia y razonable”, ante la negativa dada a Daniel Torres Checa, quien a través de una solicitud requirió conocer las causas que hicieron a Medina Mora apartarse de la toga judicial.

“Tampoco le importó al Inai si el Presidente estaba obligado a exigir la causas graves, documentarlas y hacerlas públicas. Según el acuerdo, fue suficiente con la búsqueda de la información y qué lastima que no la encontraran”, criticó Torres Checa.

Por su parte, la Secretaría Particular tampoco declaró la inexistencia formal de dicho documento, pues señaló que no hay “elemento alguno que permita suponer que la misma obró en los archivos de esta Secretaría Particular o en sus diversas áreas adscritas”, ello de conformidad con el criterio 07/17 del Pleno del Inai, añade.

Sin embargo, el promovente de dicha solicitud reclamó que de acuerdo con la resolución anterior el Inai ordenó seguir el procedimiento en términos del artículo 138 de la Ley General De Transparencia y Acceso a la a Información Pública, en el que se lee que “se ordenará, siempre que sea materialmente posible, que se genere o se reponga la información en caso de que ésta tuviera que existir en la medida que deriva del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones”, por lo que dijo que seguirá con su solicitud a través del amparo.

Al respecto, el Inai dijo que, “como ya se ha dilucidado, la resolución emitida por este Órgano Garante, no versa sobre la obligación que tuviera persona alguna con respecto a información de su interes, sino respecto de la existencia".