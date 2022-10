Renuncia de Tatiana Clouthier no afecta diálogo sobre T-MEC: Ebrard

El canciller, Marcelo Ebrard, destacó este jueves que la renuncia de Tatiana Clouthier como secretaria de Economía ponga en riesgo las pláticas con Estados Unidos sobre el T-MEC, al señalar que las negociaciones continuarán con quien sea nombrado nuevo titular de la dependencia.

"No tienen por qué ponerse en riesgo, las pláticas continuarán y esperaremos a que el señor Presidente nos indique quién quedará a cargo de la secretaría, pero no estimaría yo que se vayan a entorpecer esas conversaciones, porque hay todo un equipo trabajando y eso no va a suceder", afirmó en entrevista durante la inauguración de la Décima Feria del Libro de Relaciones Internacionales en la sede del Instituto Matías Romero.

Tatiana Clouthier encabezaba las pláticas con Estados Unidos y Canadá para resolver las diferencias en el tema energético dentro del tratado comercial entre los tres países (T-MEC),

Apenas el lunes pasado concluyeron los 75 días que marca el Capítulo 31 del T-MEC sobre las consultas que Estados Unidos y Canadá solicitaron a México por la política energética del gobierno del presidente López Obrador, sin embargo, los socios comerciales decidieron ampliar el plazo.

Ebrard confía en que no habrá necesidad de llegar a paneles internacionales

En caso de no llegar a un acuerdo en el periodo de consultas, se conformará un panel de expertos que analizarán el tema, escucharán los argumentos de los socios comerciales y emitirán un fallo para saber quién tiene la razón.

Al respecto, el canciller Ebrard manifestó su confianza en que se alcance un acuerdo y se tenga que llegar al panel. “No tiene por qué afectar”, reiteró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Esta mañana, durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Tatiana Clouthier anunció su renuncia como secretaria de Economía. “Me tocó jugar en las grandes ligas y uno debe saber cuándo debe retirarse, me paso a la porra donde seguiré con ánimo al equipo”, dijo la ahora exfuncionaria al anunciar ante el presidente López Obrador, su renuncia.

Después del anuncio, el canciller Ebrard compartió un mensaje en su cuenta de Twitter en el que se refirió a Tatiana Clouthier como una persona leal, comprometida, trabajadora, íntegra y gran compañera