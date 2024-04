Reprobado AMLO en seguridad, salud, educación, ecología: Roberto Palazuelos

Roberto Palazuelos Badeaux, conocido como “El Diamante Negro”, actor, empresario y abogado mexicano, reprobó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, al señalar que en estos seis años no dio resultados en seguridad, salud, educación, ecología y porque no respetó la ruta y los ríos subterráneos del agua de Quintana Roo.

En breve charla telefónica con El Sol de México, “El Diamante Negro” dice que dejará por algunos días las cámaras de cine, la televisión y los reflectores para dedicarse de lleno a sus propuestas como candidato al Senado.

Explica su motivo para buscar el Senado es defender a México de las atrocidades que ha hecho este gobierno morenista, y evitar que tengan la mayoría en el próximo año legislativo, porque está en riesgo el Poder Judicial, el Inai, el Consejo de la Judicatura Federal, el INE, entre otras dependencias e instituciones que Morena quiere desaparecer.

¿Estás listo para la candidatura al Senado de la República por Movimiento Ciudadano? ¿Cómo te sientes y cómo ves esta oportunidad?

Me siento muy contento, muy alegre, muy arropado por la gente que ve mi candidatura con mucha aceptación con muy buenos ojos.

¿Qué es lo que te motiva y qué es lo que buscas con este cargo de senador?

Lo que más me motiva es que México está en peligro de que la oposición (PRI-PAN-PRD) y el gobierno tenga la mayoría calificada en las cámaras, lo que pone en peligro y puedan cambiar muchas cosas de la Constitución, del órgano electoral del INE, de la propia Suprema Corte.

Me interesa mucho llegar al Senado para hacer un contrapeso en la Cámara Alta para defender los derechos de los que pensamos diferente.

Tienes una trayectoria muy larga en el mundo artístico, pero en la parte política ¿qué es lo que le ofreces a la gente que te apoya en este proyecto?

Ofrezco reformas muy interesantes que traigan más seguridad a la gente, que se agregue más protección a las niñas y los niños y también temas para revisar la Seguridad Nacional, y ver en qué casos se encuadra la seguridad y en qué casos no cuadra la seguridad nacional.

Dentro del mismo Movimiento Ciudadano hubo quienes no estuvieron de acuerdo con tu candidatura, ¿te preocupa eso?

No para nada, en todos los partidos tienen su vida política interna y en todas las candidaturas hay gente a favor y en contra y eso se llama democracia. Entonces no me preocupa lo más mínimo. Simplemente hay que mantenerse respetuoso de la gente que piensa diferente.

Sabemos que Roberto Palazuelos de repente se prende, es muy emotivo, no se deja, eso te podría afectar como Senador, te podría afectar en tu carrera política, ¿cómo te sentirías y cómo vas a trabajar desde el Senado de la República?

Yo creo que con el tiempo me he vuelto más moderado y te vas volviendo más político. Entonces bueno hasta que no esté en la tribuna voy a saber si me prendo o no, y si me prendo, estoy seguro que le va a encantar al pueblo ver al Diamante Negro bien prendido defendiendo sus derechos.

¿Seguramente las chicas y admiradoras que son tus fans te van a apoyar en esta candidatura?

En las encuestas así parece, estoy muy fuerte y ahí vamos. Contiendo por el estado de Quintana Roo y voy a ganar la senaduría con el apoyo de la gente que confía en mí.

Roberto has denunciado una serie de amenazas de muerte por parte del Jorge Emilio Gonzáles “El Niño Verde”. ¿En qué consiste esas amenazas que has denunciado y si te preocupa tu vida?

De esas amenazas no quiero hablar, pero sí existieron y desde ese momento ya cuento con la protección de la Guardia Nacional, entonces pues estoy súper tranquilo, traigo gente de la Guardia, estoy muy resguardado donde me mueva y pues si vuelve a ver otra amenaza sí lo haré público y lo gritaré duro, pero por el momento quiero concentrarme ya en mis propuestas propositivas.

¿Pero temes por tu vida Roberto?

La verdad no, estoy muy resguardado.

¿Cómo ves estas elecciones que están siendo muy violentas?, sobre todo en algunos estados como Guerrero, Michoacán, Guanajuato, Chiapas, donde han muerto muchos candidatos, ¿qué opinas?

Es terrible, no nada más en la campaña electoral. Creo que llevan más de veintitantos muertes también el número de muertos en todo el sexenio en el país. Es una locura en el país. Es una locura la impunidad que obra en muchos estados, en todos. Creo que tiene que llegar sangre nueva a la política que traiga nuevas propuestas.

Movimiento Ciudadano critica mucho al actual gobierno y a la vieja política del PRIAN y PRD. ¿Tú opinas lo mismo?

Yo siento que el problema de que no hubo una alianza fue por el PRI, porque el problema no era con el PAN. El problema era con el PRI, inclusive yo no pienso lo mismo.

¿Cómo ves los resultados del actual gobierno en todos los ámbitos?

Yo pienso que el actual gobierno reprobó en seguridad los números así lo hablan, el actual gobierno reprobó en el sistema de salud que está completamente desmantelada.

La gente tiene pésimos servicios de salud. Es un grave error quitar el seguro popular, también en cuestión petrolera Pemex está en números rojos y a punto de la quiebra peor que nunca en su historia. También las políticas de quemar combustóleos son terribles, la refinería no vemos para cuando, también estamos reprobados en educación, en evaluación estamos muy muy mal.

¿Y en ecología tú cómo ves los daños ocasionados al estado de Quintana Roo?

Para muestra basta un botón al grito de la seguridad nacional. Estamos pisoteando la ecología, tirando abajo las suspensiones que dieron los jueces federales contra la construcción del Tren Maya .

Y la parte de la devastación del sureste en las zonas mayas y la selva Lacandona con la introducción del Tren Maya. ¿Qué opinas?

Los más de 16 mil pilotes penetrando en los mantos acuíferos de Quintana Roo es un daño peligroso. Fuimos testigos del daño a todas las reservas, lo vimos todo el tiempo porque ahí están las obras, ahí en la carretera y anda uno por todo el estado.

Son sentimientos encontrados porque como turista también creo que el Tren Maya va a traer mucho turismo y va a traer el comercio.

Yo no estoy en contra de que haya un tren en Quintana Roo, es muy bueno, pero estoy en contra de las formas en que se construyó, sobre todo del tramo cinco en adelante, que es donde están todos los problemas que se hizo al vapor, que no se respetaron las investigaciones y manifestaciones de impacto ambiental y ahora estamos colapsando nuestras aguas porque el agua en Quintana Roo está en el subsuelo.

¿Harías algo para proteger el agua y la ecología de Quintana Roo desde el Senado?

Yo creo que ya no se puede hacer nada en contra de eso, pero sí se puede evitar que en el futuro no se vuelva a considerar tema de seguridad nacional un daño a la naturaleza.

Hay que reformar las cláusulas de seguridad nacional, una iniciativa de reforma para revisar en donde se encuadra la seguridad nacional y en donde no cuadra, porque no nada más eso, sino al grito de seguridad nacional pisotearon la naturaleza, pisotearon el sistema jurídico mexicano, porque violentaron las suspensiones de los jueces federales, pero también violentaron el agua y para mí el agua sí debería de ser una situación de seguridad nacional.