Respalda Villavicencio a Muñoz Ledo: “En Morena existe censura”

Lorena Villavicencio, diputada federal morenista, publicó una carta en la que respalda a su compañero de bancada, Porfirio Muñoz Ledo, en cuanto a que hay censura para los legisladores de este partido que están en desacuerdo con las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Ante ello pidió “despatriarcalizar” la Junta de Coordinación Política para generar en ella una verdadera paridad de género.

“En mi caso he sido seriamente descalificada y bloqueada. En el caso de Porfirio, es intocable porque él es emblema de la lucha por la democracia en este país, pero sus iniciativas, como las de muchos, están congeladas. Para quienes hemos militado en la izquierda y tenemos una biografía con causas, vivir en la autocensura, descalificación y no debatiendo con argumentos, o yendo al pleno a debates acotados sabiendo que será una catarsis donde no habrá ni una coma modificada es muy frustrante”, fustigó la diputada.

Aseguró también que “existen tratos diferenciados entre diputados y diputadas, quienes somos críticos reivindicando nuestras causas, con voz propia, estamos bloqueados y sin juego interno. Las discrepancias abiertas y con argumentos, han sido sancionadas impidiendo la participación en tribuna, presentar iniciativas o puntos de acuerdo”.

Dijo también que, sin duda, Morena en la Cámara de Diputados “no ha generado espacios de discusión al interior del grupo parlamentario y lo único que ha provocado es autocensura y falta de espacios para el debate.

La legisladora apuntó que “en Morena existe autocensura para fijar posturas sobre iniciativas del presidente, algunas de las cuales tienen deficiencias y resultan contrarias a los principios del grupo parlamentario, como lo fueron la Ley de Extinción del dominio y la Ley Nieto, que de última hora fue modificada mínimamente, las cuales vulneran principios como la presunción inocencia y debido proceso”.

Villavicencio es la segunda legisladora que se expresa públicamente contra su bancada, pues anteriormente su compañero Muñoz Ledo, apenas el pasado martes por la noche, llamó a los diputados morenistas “hipócritas”, calificándolos como “émulos y lambiscones” del presidente que le negaban palabra hasta su propio jefe.

Por lo anterior, apuntó en su misiva que esto la lleva a preguntarse si Morena es “un grupo parlamentario garantista o una mayoría de mano dura, llamado populismo punitivo”, en el que elevar penas o la cárcel es la única salida, aunque no resuelva nada y solo eleve la capacidad extorsionadora del sistema de justicia.

Finalmente, subrayó que entiende que la autocensura o silencio autoimpuesto en la bancada “está vinculada a las aspiraciones políticas”.

Por ello comparte la expresión en cuanto a que están perdiendo “la oportunidad de ser un grupo mayoritario distinto a los que vivimos en el pasado” y urgió a establecer la paridad en la Junta de Coordinación Política.