Es respetable la opinión del Presidente, pero regulación a redes sociales sigue: Monreal

“Es respetable la opinión del Presidente de la República”, respondió Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, a la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se opuso a una regulación de las redes sociales.

“Dentro de sus expresiones me parece que son muy interesadas en el sentido de cuidar siempre el no censurar a las personas, a los ciudadanos y así está orientada la iniciativa, precisamente lo que intenta es proteger a los usuarios, proteger, defender y vigilar el derecho a la información y el derecho a que la libertad de expresión no se vulnere”, añadió.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) dijo que no retirará su iniciativa del debate público, pues se debe a la gente y dio un plazo de tres semanas para enriquecer su propuesta con comentarios y propuestas de la población usuaria, especialistas, académicos y todos los actores involucrados.

“Hay algunos que están de acuerdo, hay algunos que dicen que en lugar del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) debiera ser un tribunal jurisdiccional; hay otros que dicen que debería incluirse el tema fiscal; hay otros que dicen que deberían de pagarse los contenidos locales cuando son usados por las redes sociales. Hay muchas opiniones. La verdad es que yo no creí que fuera tan polémica y tan dinámica y tan comentada esa iniciativa”, agregó.

Monreal Ávila también fue enfático al mencionar que el mandatario federal nunca le da línea sobre sus asuntos legislativos. “Él es muy autónomo y yo soy muy autónomo”.

“Voy a escuchar a la gente, no estoy desesperado, no estoy apresurado, voy a estar escuchando a los usuarios, a las plataformas, a los académicos, a los especialistas”, apuntó.

La iniciativa del senador de Morena establece que toda plataforma digital que cuente con un millón de usuarios deberá pedir permiso al IFT para operar en el país y tendrá que contar con mecanismos para solucionar controversias por la eliminación de contenido o cuentas y perfiles, ya que de lo contrario podrían hacerse acreedores de multas que pueden superar los 890 millones de pesos.

Diputados definirán destino de reforma al Banxico

Por su parte, el senador zacatecano reconoció la iniciativa del Banco de México, la Secretaría de Hacienda y la Asociación de Bancos de México para bancarizar a los migrantes, aunque se dijo inseguro de que estas medidas puedan resolver el problema de fondo.

“Ahora que se va a bancarizar, es un buen esfuerzo. No sé si sea la solución, pero al menos hay una cosa que hicieron estas instituciones: reconocieron que hay un problema, aunque no sé si esto vaya a resolverlo, no lo sé”, comentó.

Insistió que actualmente muchos migrantes no se bancarizan porque no tienen pasaporte ni visa, son indocumentados y por ello mandan sus dólares en camión o con amigos para sus parientes.

“Yo estoy convencido de lo que hice en la votación de la Cámara de Senadores, pero ahora le corresponde a la Cámara de Diputados cumplir el trámite o rechazarlo o modificarlo o archivarlo. Es una facultad de la Cámara de Diputados en donde no me involucro”, concluyó.