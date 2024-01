Retrocedimos en estos 5 años en materia democrática: Xóchitl Gálvez

La aspirante presidencial Xóchitl Gálvez consideró que en los últimos cinco años del actual gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha retrocedido en materia democrática.

Al participar en el Foro: un Gobierno de Coalición en Lugar de una Autocrítica, la política hidalguense puso como ejemplo de esto, cuando en la Cámara Alta “se robaron” la elección para la elección de Ombudsman nacional y recordó que le parece terrible que hoy el partido en el poder quiera desaparecer a la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Gálvez cuestionó que actualmente los ciudadanos no juegan ningún papel en el gobierno y subrayó que hoy han dejado de tener voz. Mientras piso como ejemplo que en el Instituto Nacional de los pueblos Indígenas (INPI) “no hay cabida para el consejo consultivo”.

También, expuso que está de acuerdo con los gobiernos de coalición e incluso mencionó que tiene una iniciativa pendiente en el Senado, la cual busca que el poder político en México se ejerza de manera transparente, democrática y horizontal. Sin embargo, dijo que no la explicaba para respetar el período intercampaña.

En su oportunidad, la politóloga y socióloga mexicana, María Marván Laborde destacó al participar en dicho foro, que no hay democracia sin control de poderes o alguna forma de distribución de poderes. Subrayó que se debe generar un proyecto común por el bien de la Nación.

Añadió incluso que parece que los partidos han visto por sus intereses y no por el bien del pueblo.

A su vez el político y escritor Emilio Rabasa dijo que mientras sigamos apoyando la idea cada seis años de la llegada de un mesías que salvará México seguiremos socavando la oportunidad de un gobierno colegiado de coalición colegiado.

Condena Xóchitl niños armados en Guerrero

Este jueves la política hidalguense condenó que niñas, niños y adolescentes de la comunidad indígena de Ayahualtempa, Guerrero, reciban entrenamiento con armamento militar para defenderse del crimen organizado que afecta a su pueblo.

Subrayó que da tristeza ver las imágenes donde se ve a niños con armas y agregó: “Todos vimos cómo en Guerrero, cómo niños y niñas, que deberían estar en la primaria o secundaria, están recibiendo entrenamiento con armamento militar para defenderse de las fuerzas criminales. Por abrazar a los delincuentes, ahora, esos niños están siendo entrenados para morir y matar”, expuso a periodistas.

Resaltó que las bandas del narcotráfico les están robando a esos niños y adolescentes su tranquilidad y, con su abandono, el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, les robó su infancia.

“Por ello concluyó que se necesitamos en el país, devolverle el miedo a los criminales y la esperanza a los ciudadanos”, enfatizó.

Iniciará mañanera Gálvez el próximo martes

Al dar detalles de su agenda, la aspirante presidencial opositora detalló este jueves que el próximo lunes tiene previsto participar en un evento en la Hacienda de los Morales, en Polanco, y el martes confirmó que arrancará con sus conferencias mañaneras.

Sin embargo, dijo que por el momento no podía dar detalles de lo que hará en ella. Sin embargo desestimó que tenga problemas con la normativa electoral que comprende la intercompaña. “Puedo hacer muchas cosas mientras no llame a tomar decisiones, mientras no haya actos anticipados de campaña”, afirmó.

Ademas dijo que le están presentando varias propuestas dentro de su equipo de campaña y ella tiene que tomar una decisión.

La aspirante presidencial aprovechó para criticar que el presidente Andrés Manuel López Obrador “está en plena campaña”.