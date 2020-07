Reunión de AMLO con Trump, intento de EU para politizar relación con México: Congresistas hispanos

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo estadounidense este 8 y 9 de julio ha generado diversas críticas, en su mayoría negativas, y recientemente quienes expusieron su postura sobre el tema fueron los congresistas hispanos en Estados Unidos.

A través de una carta dirigida a Donald Trump, el grupo de congresistas demócratas le pidieron cancelar el próximo encuentro con López Obrador, pues aunque ambos mandatarios aseguran que el motivo de éste es la entrada en vigor del T-MEC (el 1 de julio), señalan que no es más que "un intento descarado de politizar la importante relación entre Estados Unidos y México con líneas partidistas".

Consideran que si el tema a abordar es el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), debería también asistir el primer ministro Justin Trudeau, hecho que no será así.

"Si realmente el encuentro está centrado en discutir el T-MEC parece que celebrar una reunión más tarde sería lo más apropiado y así asegurar que todos los países involucrados puedan asistir".

Además, resaltan que Trump también va a utilizar esta reunión para "distraer la crisis del coronavirus y su fracaso por liderar una respuesta adecuada ante la pandemia".

Destacan que en la frontera hay estados como Texas y Arizona que "están fuera de control" sobre el Covid-19 y que debido a que no ha implementado acciones adecuadas para enfrentar la pandemia, han muerto más de 120 mil estadounidenses, esto sumado al "desastre económico más grave" desde la Gran Depresión, lo cual ha afectado a las comunidades latinas.

Los congresistas hispanos recomendaron a Trump que de llevarse a cabo esta reunión, además de abordar temas económicos, el Presidente debe dar una explicación a López Obrador sobre por qué el Pentágono tiene todavía 4 mil soldados en la frontera con México y un plan para acabar con los Protocolos de Protección al Migrante.

"Abandonó a más de 60 mil solicitantes de asilo en México, violó el derecho internacional y sometió a mujeres, hombres y niños vulnerables a abuso, tráfico sexual, secuestro y explotación", recordaron.

Finalmente, reiteraron su petición para que no se lleve a cabo la reunión con el Gobierno de México.

"Por todas las razones mencionadas anteriormente, le recomendamos encarecidamente que reconsidere y cancele esta reunión".

En los últimos días, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró respecto al tema, que el encuentro con Trump no lo hace un "vendepatrias", pues sólo se celebrará la entrada en vigor del acuerdo comercial.

"No tengo problemas de conciencia porque yo vaya a Estados Unidos si siempre, durante toda mi vida, he sostenido que México es un país libre, independiente y soberano todo el tiempo. No soy un vendepatrias, para decirlo con claridad".

El mandatario mexicano hizo estas declaraciones por la polémica surgida en el país desde que anunció su viaje a Washington, ya que algunas voces aseguran que un debilitado Donald Trump podría usar su presencia allí para hacer campaña de cara a los comicios de noviembre.

"Va a ser una reunión política en el buen sentido de lo que es la política, que tiene que ver con mis facultades, que me da, que me otorga, la Constitución".