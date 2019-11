Revelan que coronel medio tomó decisión en Culiacán

La embajada de Estados Unidos en México afirmó que ninguna agencia de ese país participó en el operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, para capturar a Ovidio Guzmán López, hijo del narcotraficante Joaquín “el Chapo” Guzmán.

En breve declaración, dijo que cualquier información al respecto es falsa. “Estamos al tanto de muchos reportes falsos que circulan en medios y alegan involucramiento del gobierno estadounidense en los eventos de Culiacán del 17 de octubre. Podemos confirmar que ninguna agencia del gobierno de Estados Unidos estuvo involucrada en el operativo”, afirmó la sede diplomática.

Según versiones periodísticas, el desastroso operativo para detener con fines de extradición a Guzmán López no fue una decisión espontánea, sino que se podría haber gestado un mes atrás con la asistencia de la Administración para el Control de las Drogas (DEA) de Estados Unidos, que jugaría un papel importante.

Presuntas fotos, documentos y reportes locales, difundidas en redes sociales, dan cuenta de una reunión de agentes estadounidenses con funcionarios estatales y federales 36 días antes del 17 de octubre, cuando Culiacán, Sinaloa, se convirtió en un infierno por la detención del hijo de “el Chapo”, quien tuvo que ser liberado.

Según las versiones, dada a la preocupación del presidente estadounidense Donald Trump por el incremento en el trasiego de heroína, metanfetaminas, fentanilo y cocaína a Alabama y Nueva Orleans, presuntamente provenientes de cárteles mexicanos, la agencia estadounidense habría promovido el movimiento contra el hijo de “el Chapo”, lo que fue desmentido por la embajada.

Durante su tradicional conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, por su parte, que no recibieron órdenes de Washington para llevar a cabo el operativo. “Reiteramos el compromiso de entregar toda la informaron para que no haya especulaciones. Nosotros no recibimos órdenes de Washington… Fue una decisión que se toma en este grupo encargado de atender estos operativos”.

A quien la DEA sí ayudó a recapturar fue a su papá, “el Chapo”, en un operativo conjunto con fuerzas federales en un hotel de Los Mochis, Culiacán, en enero de 2016, tras fugarse del penal del Altiplano por un túnel subterráneo y permanecer más de cinco meses prófugo. Los agentes estadounidenses antidrogas han sido clave, además, en la captura y muerte de otros narcotraficantes, como la de Arturo Beltrán “el Barbas”, en diciembre de 2009.