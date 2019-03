Revocación también podría aplicar para gobernadores y legisladores del Congreso: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la negativa de la oposición para que aparezca en la boleta de las elecciones del 2021, “es algo parecido a lo que me hicieron cuando me desaforaron, no querían que yo fuera en la boleta del 2006”.

Durante la conferencia mañanera insistió en que el PRI, PAN y PRD actúan con mucha hipocresía, cuando ellos aprobaron en el pasado la reelección para cargos como diputados federales.

“Inventaron nuestros adversarios lo de la reelección, que era para reelegirme. Ya dejé de manifiesto que eso va en contra de mis principios, muchos de ellos aprobaron la reelección en los últimos tiempos para diputados y para otros cargos y ahora sacan la bandera de la no reelección, hay mucha hipocresía en todo esto, por eso digo que la verdadera doctrina es la hipocresía”, criticó.

Al explicar que la revocación de mandato también aplicará a futuro a los gobernadores estatales, legisladores del Congreso de la Unión y presidentes municipales, López Obrador exigió que no se vea a los ciudadanos como menores de edad que no pueden decidir.

“No ver al pueblo como menor de edad, ¿por qué la tutela?, el ciudadano de los tiempos actuales es muy consciente [...] Después podría aplicar para gobernadores, para senadores para presidentes municipales, ¿por qué aguantar a un mal gobernante?, ¿por qué aguantar a un mal presidente?, cuestionó.

Insistió en que reelegirse va en contra de sus principios, además de que la Constitución lo prohíbe, situación que ya aclaró en la carta compromiso que firmó el pasado lunes.

Explicó que en las elecciones, su nombre aparecerá en otra boleta y se votaría en una urna diferente.

En este sentido, argumentó que son suficientes seis años para acabar con la corrupción, dejar las bases para el ejercicio democrático e impulsar el desarrollo económico.

Recordó que en el pasado también hubo un complot desde el Congreso de la Unión y el Poder Judicial, para no permitirle aparecer en la boleta, como una orden del Ejecutivo Federal, entonces encabezado por Vicente Fox.