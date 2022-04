¿AMLO se va o se queda? Te explicamos qué pasó en la consulta

Luego de la consulta de revocación de mandato que se realizó este domingo, muchas personas se estarán preguntando, ¿se va Andrés Manuel López Obrador del cargo de presidente o se queda para seguir gobernado hasta que termine su mandato?

Te puede interesar: ¿Cómo consultar los resultados de la revocación de mandato?

¿AMLO sigue o se va?

La respuesta es sencilla: López Obrador seguirá gobernando el país hasta el 2024, cuando nuevamente hay elecciones para renovar la presidencia de la república, o sea deberá terminar su mandato como lo marca la Constitución, no tanto por la Ley de Revocación de Mandato.

La Ley señala que, para que sea válida la consulta popular, deberían votar más de 37 millones de personas en el país, es decir el 40% del padrón electoral; pero hasta el mediodía del 11 de abril se contabilizaban 16 millones 458 mil 116 votos, el 17.73%.

Lo anterior quiere decir que la consulta no alcanzó el porcentaje requerido, como lo mandata la Ley, por lo tanto no es vinculante, o en palabras sencillas no tuvo la aprobación oficial, pese a los 15 millones 122 mil 199 de votos a favor de que el presidente termine su mandato, lo que representa el 91.86% de los participantes en el ejercicio de participación.

Sólo 2 de cada 10 ciudadanos empadronados votaron, el abstencionismo ganó con más de 83%, y por lo tanto la consulta de la Revocación de Mandato no tiene efectos para el presidente, pues él deberá terminar su gobierno hasta el 2024. Deberá seguir gobernado el país.

Política Presidencia busca reducir porcentaje de participación con reforma electoral

En el 2018 durante la elección para presidente, Andrés Manuel López Obrador obtuvo 30.11 millones de votos a su favor, o sea el 53.19%, se trataba de un nuevo partido y nuevas esperanzas.

A la entrada de su mandato, el presidente envió una reforma al Congreso de la Unión para aprobar la Ley de Revocación de Mandato, con lo que se haría una consulta popular a la mitad de su gobierno y se determinaría si seguía gobernando o se retiraba por pérdida de la confianza.

Ayer 10 de abril, el plebiscito se cumplió; el Instituto Nacional Electoral llevó a cabo la consulta en al que se preguntaba a los ciudadanos sobre el futuro del presidente como gobernante.

En la papeleta distribuida por el INE a lo largo de más de 57 mil casillas en todo el país, señalaba: “Estas de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de la confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo”.

Las respuestas eran solo dos: “que se le revoque el mandato por pérdida de la confianza” o “que siga en la presidencia de la república”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Del 100% del padrón electoral (93 millones 699 mil 497 personas al corte del 25 de marzo de 2022) la revocación pedía 37 millones para que fuera vinculatoria, pero sólo votaron más de 16 millones, el 17%.

Por esto, la consulta sólo pasa como un ejercicio ciudadano a solicitud del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, pero que costó al pueblo de México la cantidad de mil 700 millones de pesos.









TE RECOMENDAMOS EL PODCAST ⬇️

Disponible en: Acast, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer y Amazon Music