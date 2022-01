Revocación de mandato podría costar cinco veces menos que lo que pide INE: Damián Zepeda

La consulta popular pudo haber costado cinco veces menos que lo que hoy el Instituto Nacional Electoral (INE) está planteando para la revocación de mandato, aseguró el senador del Partido Acción Nacional Adrián Zepeda Vidal, quien propuso una reforma para que se puedan juntar casillas y no haya pretextos para llevar a cabo este ejercicio ciudadano.

En conferencia de prensa el senador panista, quien está convencido de que los ciudadanos están empoderados con este ejercicio, llamó a la población a salir a las calles a votar esta consulta y no tener miedo.

Dijo que la propuesta es una reforma a la Ley Federal de Revocación de Mandato que permite el que se junten las casillas que están en la misma ubicación.

“Ustedes saben que en una misma ubicación puede haber varias casillas, darle la facultad al INE de que las junte en una misma y que también hasta tres casillas cercanas, que estén en los alrededores, se puedan juntar en una sola, esta idea no es una ocurrencia, así está la Ley Federal de Consulta Popular vigente”, señaló.

“Por eso, la consulta popular y por otros motivos, pudo costar mucho menos, cinco veces menos que lo que hoy el INE está planteando para la revocación de mandato”, reiteró.

Si le permitimos al INE juntar hasta tres casillas en una, dijo Damián Zepeda, no le niegas a los ciudadanos el derecho de participación, se puede perfectamente garantizar esa participación, pero además permites ahorrar dinero, de hecho, al menos la mitad, y con ello se acaba este debate que se tiene de si existe o no el recurso necesario para hacer la revocación de mandato.

Advirtió que la revocación de mandato no puede estar en duda, es un derecho que tienen los ciudadanos, “qué bueno que se tenga, a mí me da mucho gusto este empoderamiento del ciudadano, pero tenemos todos que ayudar a que se pueda hacer en las mejores condiciones y aquí está una propuesta concreta”.

Damián Zepeda manifestó que, la propuesta venía en la iniciativa original que presentamos y también las que presentaron otros grupos parlamentarios, incluyendo Morena, y se tienen ya al día de iniciativas en el mismo sentido también.

Mencionó que esto podría solucionarse en un extraordinario o entrando en el periodo ordinario, votar y acabar con este debate y enfocarnos en lo importante, que los ciudadanos decidan si quieren sacar a este pésimo gobierno que tenemos.

“Si a la revocación de mandato, si a que los mexicanos decidan si quieren que un mal gobierno acabe. Qué bueno que podamos tener ese poder los ciudadanos y que quien lo quiera lo ejerza, y el que no, pues que no estorbe”, advirtió el panista.

Enfatizó que la revocación de mandato es un derecho ciudadano que nació hace ya algún tiempo y que en los últimos meses aquí en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados legislamos.

Lejos del debate, llevarlo a el tema central de la importancia que tiene el empoderamiento del ciudadano, el que los mexicanos podamos decidir si queremos que se vaya un mal gobernante o que continúe hasta que termine su mandato, han centrado el debate en temas económicos, en temas de dinero y es verdaderamente pues una desgracia, mencionó el legislador.

“Tenemos que ponernos constructivos todos, en una actitud positiva para hacer realidad este derecho del ciudadano, que no está en duda, le guste o no le guste a quien no le guste, es un derecho constitucional que ya nació, el poder los mexicanos decidir si un gobernante se va y a mí me parece un gran derecho, un apoyo total a esta figura”.

Reitero que lo que hoy propone es algo que ya se hizo al crear la Ley Federal de Revocación de Mandato, desgraciadamente en su momento fue rechazada y que hoy me parece una solución a este problema que tenemos.

