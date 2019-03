Revocación de mandato va, aunque no aprueben reforma al artículo 35: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseveró que la revocación de mandato va, aunque no sea aprobada la reforma al artículo 35 constitucional en el Congreso de la Unión.

Señaló que buscará los mecanismos para realizar su propia consulta sin caer en la ilegalidad, en tanto que, en caso de que no pase la iniciativa de ley, el Instituto Nacional Electoral no participaría en su organización, la cual está prevista cada tres años a mitad de sexenio.

Ya presentamos esta iniciativa, son de las cosas que están pendientes en el congreso, pero sí me voy a someter a la revocación de mandato. Y si no se aprueba la ley vamos a ver cómo le hacemos y de manera respetuosa, sin afectar el marco legal, como un ejercicio ciudadano, se lleva a cabo la consulta aseveró AMLO durante la conferencia mañanera.

Insistió en que el pueblo quita y el pueblo pone, por lo que no se pueden confiar ni pensar que son intocables a lo largo de los seis años del mandato presidencial.

“Y además para que no nos confiemos y que no dejemos de trabajar, y que no pensemos que somos intocables y que nos eligieron por seis años, y que, aunque no demos resultados no nos puedan quitar”, opinó.

si no se aprueba la reforma al 35 de la Constitución, podrían suspender la consulta para votar la Guardia Nacional

En una entrevista con El Sol de México, el vocero de la presidencia de la República comentó que si no se aprueba la reforma al 35 de la Constitución, podrían suspender la consulta para votar la Guardia Nacional y si se enjuicia o no a los expresidentes.

Mientras que el diputado de Morena, Javier Hidalgo comentó también en exclusiva con la Organización Editorial Mexicana, que una de las principales dificultades para su aprobación, ha sido precisamente la revocación de mandato, porque la oposición se resiste a hacer extensa la revocación de mandato a los gobernadores y presidentes municipales.

Andrés Manuel López Obrador insistió en que buscarán los medios, para que no sea costosa y coincida con los periodos electorales, para ahorrar gastos.

“Sí, se quedó que, a mitad del sexenio, sí, cada tres, para hacerlo el mismo día de la elección, que no cueste, que haya una boleta nada más preguntando: ‘¿Quieres que continúe el presidente o que renuncie? Sí, o no’, porque el pueblo pone y el pueblo quita.