Anaya revela citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte

El excandidato presidencial Ricardo Anaya Cortés informó que hoy le llegó un citatorio para una audiencia en el Reclusorio Norte, donde los delitos que se le imputan suman 30 años de prisión.

Por medio de otro video fue que Anaya acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de mentir luego de que anteriormente negara tener intenciones de meterlo a cárcel.

López Obrador negó quererme encarcelar, pero resulta que me acaba de llegar el citatorio para una audiencia en el reclusorio norte. Los delitos que me imputan “solo” suman 30 años de prisión. ¡Menos mal que su fuerte no es la venganza! Vamos para adelante, hasta donde tope. pic.twitter.com/VoIVueuQNE — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 23, 2021

Cabe recordar que fue el pasado sábado 21 cuando el diputado había acusado a AMLO de querer meterlo a la cárcel y aseguró que hace un mes tenían todo listo para iniciar el proceso en su contra.

"Se dieron cuenta de que el expediente, como todo lo que hace este gobierno, estaba hecho con las patas, que iban a hacer un verdadero ridículo".

Dio a conocer que por lo anterior, tendría que estar fuera una temporada y que en cuanto ganara, reanudaría sus recorridos por todos los municipios.

Finalmente, aseguró que seguiría publicando sus videos todas las semanas y que va aprovechar para hacer una gira con migrantes, “que tuvieron que salir de México para conservar la esperanza”.

Con la novedad de que AMLO me quiere meter a la cárcel, con mentiras y dos testigos balines. La razón de fondo: no quiere que sea candidato en 2024, y le molestan mucho mis críticas. Hazle como quieras, Andrés Manuel, no me voy a detener. Yo sigo en la lucha por un México mejor. pic.twitter.com/QBSOYxnXOZ — RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) August 21, 2021

“Si es inocente, que no se ampare ni huya”, responde AMLO

Si “es inocente, que no se ampare ni huya, sino que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad”, respondió el presidente López Obrador a Anaya.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook aseguró “no tener nada que ver” con la persecución política que indica tener en su contra Ricardo Anaya por parte de autoridades de seguridad del país.

“No tengo nada que ver con la persecución que supone Ricardo Anaya. No es mi fuerte la venganza. Si la Fiscalía y el Poder Judicial lo acusan de corrupción y es inocente, que no se ampare ni huya; que se defienda con pruebas y con la fuerza de la verdad. Ya no es el tiempo de antes: puede haber políticos presos pero no presos políticos”, escribió.

Con información de Alfredo Maza