Ricardo Anaya es un "delincuente de cuello blanco", fustiga Polevnsky

AGUASCALIENTES, AGS.- El excandidato del PAN a la Presidencia de la República, Ricardo Anaya, es un delincuente de cuello blanco, con acusaciones de lavado de dinero que no ha podido aclarar, acusó la dirigente nacional del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky Gurwitz.

En conferencia de prensa, se dijo sorprendida por la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyos magistrados determinaron que la entonces PGR utilizó recursos oficiales contra el panista, hecho que pudo afectar la equidad de los comicios de 2018.

“A mí me dejó muy sorprendida la resolución, porque lo que es un hecho es que se pasó de bravucón Ricardo Anaya, y yo lo que sí podría decir es que no entiendo esta resolución en el caso del niño Anaya, de Ricky Riquín Canallín, me llama mucho la atención, porque de que tiene un caso de lavado de dinero, lo tiene de que eso no lo han resuelto, no lo han resuelto y que nunca pudo aclarar el nivel de vida que se dio, eso es un hecho”, expuso.

Durante la visita que realizó este viernes a la entidad para apoyar las campañas de los 11 candidatos a la alcaldía de su partido, de cara a los comicios del próximo 2 de junio, Polevnsky Gurwitz calificó al panista como un “delincuente de cuello blanco”.

Foto: Adrián Carmona | El Sol del Centro

Que Marko Cortés no se mete con mi partido, llama Polevnsky

En otro tema, la dirigente nacional de Morena calificó como “patadas de ahogado” la denuncia presentada ante la Fepade por la dirigencia nacional del PAN en contra de los seis superdelegados de los estados donde hay proceso electoral por el presunto reparto con fines electoreros de tarjetas del Bienestar.

“Le pido a Marko Cortés que hable por su partido, que dé la cara por sus personajes que tiene dentro y que no se meta en el mío, en el mío no tiene nada qué hacer Marko Cortés. El león cree que todos son de su condición”, exigió.

Además de la conferencia de prensa, la dirigente nacional de Morena encabezó al menos tres encuentros con militantes de su partido en la entidad.