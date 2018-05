Ricardo Anaya sostiene llamada telefónica con Silvano Aureoles

Morelia, Mich.-El candidato presidencial Ricardo Anaya Cortés indicó que habló este sábado por teléfono con el gobernador Silvano Aureoles Conejo, con quien conversó, dijo el albiazul, de manera cordial y para avisarle que que ya se encontraba en Michoacán.



Esta conversación se da luego que el gobernador de Michoacán, emanado del PRD, denostó a Anaya Cortés y decidió cerrar filas con el abanderado presidencial del PRI, José Antonio Meade, dejando el proyecto político que encabeza Anaya.



Nos saludamos, tuvimos una plática cordial, le informé que ya estaba aquí en el Estado, y me ofreció estar al pendiente para que todo saliera bien, cosa que le agradezcoRicardo Anaya

Respecto a un eventual encuentro, señaló que no lo acordaron; sin embargo señaló que ambas partes estarían “dispuestos a hacerlo, no tengan duda”, y atajó que esta es una contienda de dos, “en la que el PRI no tiene absolutamente ninguna posibilidad de ganar, pues está en un lejano tercer lugar y será él quien derrote a López Obrador.



Al llegar al Centro de Convenciones de Morelia, Anaya dijo del gobernador Silvano Aureoles en rueda de prensa que, “primero, quien es candidato es su hermano, no él, lo estoy apoyando con todo, y su hermano también me está apoyando de manera decidida, lo cual agradezco y valoro.

Y segundo, cuando yo sea presidente de México, voy a apoyar con todo a Michoacán y voy a trabajar de la mano de las autoridades locales, esto incluye por supuesto al gobernador del estado. Vamos a tener un trabajo coordinado, porque lo importante es que le vaya bien a Michoacán” dijo Anaya.



Asimismo, dijo que ofrece ser un presidente que trabaje de la mano de Michoacán para lograr los objetivos que se han planteado.