Ricardo Monreal asegura que México no será "sparring" en contienda electoral en EU

El líder de los senadores de Morena, Ricardo Monreal, subrayó que los mexicanos "no aceptamos ser 'sparring'" de la contienda electoral en Estados Unidos y que México actuará con dignidad.

Calificó de inadmisibles las expresiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en torno al flujo de migrantes indocumentados al sur de la frontera mexicana.

Inadmisibles, las expresiones del presidente #Trump; no aceptamos ser 'sparring' de su contienda electoral. El @senadomexicano reprueba sus adjetivos vs. #México. Somos un país soberano y actuaremos con dignidad: los principios de la política exterior no varían ante los poderosos — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 30, 2019

A través de su cuenta en Twitter @RicardoMonrealA, el legislador apuntó que México es un país soberano y actuará con dignidad, y sus principios de política exterior no varían ante los poderosos.