"Estaré puntual en la cita", Ricardo Monreal se apunta para la presidencial en 2024

El senador Ricardo Monreal Ávila participará en la sucesión presidencial llegado el momento, respetando el proceso y las reglas que se fijen. “Estaré en ese momento histórico, puntual a la cita’’, dijo a El Sol de México.

Destacó que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un demócrata, lo que es la garantía de participar en su momento “con piso parejo’’. A nadie debe ofender que aspire y me inscriba, porque soy fundador del partido, militante del partido y aliado de la 4T, subrayó.

En su conferencia mañanera del pasado lunes, el presidente López Obrador hizo referencia al relevo generacional, pero aclara que es el pueblo quien decidirá.

“Ahora, del flanco progresista, liberal, hay muchísimos, como Claudia (Sheinbaum), como Marcelo (Ebrard), como Juan Ramón de la Fuente, Esteban Moctezuma, Tatiana Clouthier, Rocío Nahle; bueno, muchísimos, afortunadamente hay relevo generacional’’, explicó el Ejecutivo.

Recordó que él va estar “y eso si el pueblo lo decide, porque voy a una consulta en marzo del año próximo (revocación de mandato), aunque eso no me preocupa mucho porque sé que la gente me va a mantener el apoyo. Me preocupa más la ciencia y el Creador, lo que permita la naturaleza y el Creador, eso para terminar en septiembre y retirarme’’.

Sin embargo, en ningún momento López Obrador ha mencionado nombres más allá de su gabinete, como el líder de de la mayoría en el Senado, Ricardo Monreal.

Al respecto, Monreal declaró que es fundador militante y aliado histórico del presidente de la Cuarta Transformación.

“Ya lo dije, es una decisión que tomé hace tiempo, pero que en este momento es precipitado, no me voy a apresurar, voy a esperar la convocatoria que seguramente será en octubre de 2023’’, comentó

Monreal declaró que no es un ambicioso vulgar, es un aspirante normal, voy acatar las reglas del partido, de Morena, pero estaré en ese momento histórico, puntual en la cita.

-¿Le molesta que no lo mencione el presidente en su lista?

“No, él tiene su derecho de referirse a sus colaboradores de manera amplia, tiene su derecho de señalar y no me ofendo por eso; el que no me mencione me parece es una actitud de respeto al Poder Legislativo, que es un poder independiente, estoy tranquilo porque mi reconocimiento y mi convicción de que es un demócrata es la garantía de participar en su momento con piso parejo’’.

El tapadismo ha quedado sepultado y ahora hay una clara y abierta movilización por las aspiraciones políticas de quienes se sientan con deseos de participar; es bueno y sano, un cambio total a las reglas del antiguo régimen, vamos a ver que sucede en los próximos años, porque para esa decisión falta mucho tiempo, vamos a esperar el ritmo de la política, refrendó.