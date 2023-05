Confía Monreal en que nombramientos del INAI salgan antes de septiembre

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, dijo confiar en que los nombramientos de tres comisionados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) se realicen antes de septiembre y, por lo tanto, no se prolongue la inoperancia del órgano autónomo que no puede sesionar por falta de quórum.

En conferencia de prensa con medios de comunicación, el senador recordó que se requieren los votos de dos terceras partes de los integrantes de la Comisión Permanente para convocar a un periodo extraordinario de la Cámara Alta y apuntó a que hay capacidad para cumplir con las designaciones.

“Yo confío y apuesto a que tengamos la capacidad de reunir las dos terceras partes y convocar en la Permanente a un periodo extraordinario de sesiones en el Senado para ver éste y otros nombramientos pendientes”, sostuvo.

Monreal Ávila aseguró que la Jucopo no ha recibido la notificación de la jueza que ordena el nombramiento de los tres comisionados del INAI en un plazo máximo de 48 horas y por lo tanto no han enviado una respuesta o notificado a la Mesa Directiva de la Permanente: “ayer todavía no se recibía, a lo mejor en el trayecto del día lo recibimos y la Junta de Coordinación Política emitirá su posición”.

Hoy, El Sol de México publicó una entrevista en la que Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, aseguró que los integrantes del órgano autónomo no serán sumisos y que seguirán defendiendo el derecho a saber pero sin confrontar al presidente Andrés Manuel López Obrador que ha emitido pronunciamientos en contra de la institución; a pregunta expresa, el senador coincidió en que la confrontación no es la vía para resolver la situación crítica del Instituto.

“Tiene razón, no hay que ir a la confrontación pero nosotros no vamos a quitar el dedo del renglón para nombrar comisionados del INAI y hacerlo que funcione de manera regular”, afirmó.









