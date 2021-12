Ricardo Monreal confirma su aspiración a la Presidencia de México

La Paz, Baja California Sur. (OEM-Informex).- Durante la visita del senador Ricardo Monreal, al municipio de Los Cabos, Baja California Sur, confirmó su aspiración de participar como candidato a la Presidencia de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

“Sí voy a participar en su momento, sí voy a inscribirme como candidato a la Presidencia de la República y sí voy a luchar desde abajo del territorio, yo soy todo terreno, soy un hombre formado en la adversidad, soy un hombre que sabe caminar abajo”.





Al respecto, señaló que todos los puestos de elección popular que el pueblo le ha conferido, han sido por elección y no por respaldo, cobijo o promoción de las cúpulas ni de las nomenclaturas, “siempre he batallado mucho pero eso es lo que me ha dado ingenio, me ha dado exigencia de prepararme más y me ha fortalecido en el campo, porque la gente me conoce y saben que soy consecuente”.

Aseguró no ser un hombre de simulaciones o que intente sacar raja política de cualquier circunstancia, por lo cual subrayó: “lo digo con todas sus letras aquí a Baja California Sur, si voy a participar una vez que el partido lance su convocatoria me voy a inscribir, porque me asiste la razón histórica y me asiste la razón legal, soy fundador de Morena, soy militante de Morena, soy aliado del presidente de la república desde hace 24 años, soy simpatizante e impulsor de la Cuarta Transformación, todas estas razones me asisten y voy a ganar a la buena, desde abajo, con los de abajo”.

Al ser cuestionado sí cambiara de opción partidaria sí el método de selección de candidatos de Morena no le favorece, el senador dijo que se quedará en Morena, porque está luchando dentro del movimiento, sin embargo manifestó no creer en las encuestas que realiza Morena para la selección de candidatos, porque ha sido víctima de ellas, además denunció que no hay transparencia debido a que nadie sabe quien las realiza y tampoco se sabe el método que se utiliza.





Subrayó que es un método muy desgastado, poco creíble, y que no se someterá a una encuesta, por lo cual planteará de manera democrática que el Movimiento de Regeneración Nacional necesita otro mecanismo de selección de candidatos, el cual podría basarse en una elección primaria, una consulta ciudadana abierta organizada por el INE, o una convención de delegados democráticamente electos, “hay alternativas para buscar mecanismos de selección de candidatos más transparentes, más creíbles y más confiables para quienes participamos”.

Finalmente, asistió al tercer informe de la senadora Lucía Trasviña y del senador Ricardo Velázquez, donde resaltaron el trabajo legislativo que han realizado desde la cámara de senadores a favor de Baja California Sur.