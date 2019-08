Ricardo Monreal pone sobre la mesa su renuncia, pero senadores la rechazan

El senador Ricardo Monreal Ávila puso sobre la mesa su "renuncia" como coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, pero fue rechazada por la mayoría de los senadores.

"Decidí que en esta reunión plenaria de ayer, poner en la mesa mi nombramiento como coordinador del grupo. Y ante notario público de manera unánime, los senadores rechazaron mi renuncia y refrendaron su confianza para mantenerme al frente".

En conferencia con medios, puso un mensaje grabado donde dice estar convencido que los hombres y las mujeres en esta nueva etapa de cambio de régimen somos transitorios y que nunca nadie es indispensable.

Política No hay quiebre en Morena, buscaremos la unidad: Mónica Fernández

"Nunca sería un obstáculo para la transformación que nos hemos propuesto", afirmó.

"Nunca voy a actuar en contra de los principios en los que creo y entiendo las reacciones, incluso las descalificaciones y las infamias. Mi vida pública siempre ha sido".

En múltiples ocasiones he enfrentado las calumnias y las mentiras en contra de mi persona, me han hecho señalamientos falsos y atribuidos a acciones inexactas, pero he aprendido y actúo siempre con prudencia y sensatez, y en este caso no me voy a pronunciarme por la división.

Y es que ayer Martí Batres y Ricardo Monreal se enfrentaron por la presidencia de la Mesa Directiva para el segundo año de sesiones de la LXIV Legislatura, el primero perdió la reelección y la senadora Mónica Fernández Balboa resultado ganadora al interior de Morena, aunque falta la votación del Pleno cameral.