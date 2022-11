“Estoy en ese proceso de definición”, dice Ricardo Monreal sobre ser candidato de Va por México

Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, dijo que se encuentra en proceso de definir si abandera a la coalición Va por México en la contienda por la Presidencia de México, pues no ha tomado su última decisión.

Durante una conferencia de prensa previa a la XVI Reunión Interparlamentaria México-España, Monreal aclaró que sí ha sostenido reuniones con dirigentes de oposición, sin embargo, negó que se trate de encuentros clandestinos o de los que tenga que avergonzarse .

“Estoy en ese proceso de definición. No está tomada la última (decisión) y simplemente he tenido reuniones con distintos dirigentes, como lo hago siempre; como coordinador de la mayoría en el Senado y como un hombre que cree en el diálogo, me reúno con mucha frecuencia con todos y lo hago abiertamente”, dijo.

Monreal Ávila recordó que está valorando su permanencia en Morena, y que en semanas pasadas dijo que podría definir en diciembre, ante los ataques que han emanado de morenistas como la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.

“Cuando se orquestan por sistema este tipo de descalificaciones tienes que pensar en tu permanencia y eso es lo que estoy valorando, no lo voy a comentar aquí porque estoy fuera de mi país pero cuando llegue a México lo comentaré”, mencionó.

Luis Cházaro, coordinador de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados, aseguró que ve la posibilidad de que el senador Ricardo Monreal encabece la candidatura presidencial de la coalición Va por México, la cual, sostuvo, tiene que apresurarse a definir al candidato del PRI-PAN-PRD.

“Sí, contesto con claridad, sí veo la posibilidad de una candidatura en Ricardo Monreal, como la veo en Santiago Creel, por parte del PAN; debo decirlo que a mi izquierda hay dos de los políticos más formados en nuestro país, y a nadie debería espantar”, dijo.

En tanto, el senador Benjamin Robles, del PT, pidió a Monreal no “prestar oídos a la oposición” que aseguró “trae la caballada muy flaca”, exceptuando de su dicho a Santiago Creel, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Andan desesperados buscando quien los pueda representar, así es que le ratificó al senador Ricardo Monreal nuestro reconocimiento y por la amistad que tengo le digo que no se deje llevar por esos cantos de las sirenas de la oposición que está más perdida que nunca”, sostuvo.