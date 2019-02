Monreal se reunirá con fuerzas políticas para integrar agenda legislativa de unidad

En conferencia de prensa, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, adelantó que se reunirá el próximo miércoles con las distintas bancadas para integrar una agenda de unidad entre las distintas fuerzas políticas.

Para ello, afirmó que esta agenda se integrará por el puto de vista de cada grupo parlamentario para “que sea una opinión plural”, señaló.

“No me voy a mover de esa posibilidad (de generar consensos). Es más tardado, más difícil, pero no me moveré de mi convicción de buscar el consenso en todas las leyes”, aseveró.

Dentro de los temas que buscará consenso, detalló que se encuentran: reforma educativa, eliminación del fuero constitucional, revocación de mandato y consulta popular.

A su vez, consideró que hay temas que también están pendientes en la agenda legislativa de este recinto legislativo como lo son: la revisión del Sistema Nacional Anticorrupción, reformas a las leyes que regulan el funcionamiento de la Unidad de Inteligencia Financiera y la despenalización del uso de la mariguana.

El también coordinador de la bancada morenista refrendó que la prioridad legislativa de su grupo parlamentario será la aprobación de la reforma educativa.

Así mismo, Monreal Ávila señaló que también se encuentran pendientes temas como la conclusión de las comisiones bancarias, el combate al uso de facturas apócrifas, la austeridad y la reforma legal en materia de delitos considerados graves.

Recordó que el Senado también tiene que concluir el nombramiento y ratificación de embajadores y cónsules, el de un ministro de la SCJN, de integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, del Tribunal Electoral, comisionados del Inai y los del Tribunal Agrario.

