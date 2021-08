Ricardo Monreal se queda como coordinador parlamentario del Senado

El senador Ricardo Monreal Ávila dijo que se mantiene firme como coordinador parlamentario de Morena. “Si los compañeros lo deciden me mantendré, de lo contrario que revoquen mi mandato’’, subrayó en declaraciones a medios.

¿Se mantiene firme como coordinador para el próximo periodo? “Sí, claro, me mantengo, si los compañeros lo deciden me mantendré, de lo contrario que revoquen mi mandato’’.

Monreal declaró que está sometido a la aceptación, no ahora, siempre, desde el primer día que se le designó siempre he estado sometido al voto de la mayoría de los compañeros, así que no es extraño, ellos son los que deciden y yo siempre me someto a la mayoría, insistió.

El pasado 24 de junio Gabriel García Hernández renunció a su cargo como coordinador General para Programas del Desarrollo de la Presidencia de la República para regresar al Senado, desde entonces hubo especulación respecto que sería “la cuña’’ del coordinador Monreal, lo que calificó de “absurda’’ la versión.

Inclusive, en su oportunidad Monreal dio la bienvenida a García Hernández y destacó que el regreso del funcionario sería de utilidad para la República.