Monreal niega pacto entre Morena y el Verde por licencia a Velasco

“Es una posición suya, perversa’’, así respondió el senador Ricardo Monreal Ávila, cuando le preguntaron si no es demasiado pronto para comenzar a dilapidar su capital político, a propósito de la licencia autorizada al senador-gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello.

“Yo no tengo ninguna comunicación con la Cámara -Diputados- usted hace el análisis del acuerdo, yo no tuve ningún acuerdo con nadie’’.

Y es que, en el Senado de la República, mientras no se autorizaba la licencia, en la Cámara de Diputados un grupo de legisladores del Partido Verde Ecologista de México se incorporaba a las filas de Morena.

¿Sin embargo, genera suspicacias, senador?

Pues allá los que eso generan, ¿no? Yo no tengo, estoy muy tranquilo con mi conciencia. Y en la política se asumen riesgos, yo soy un hombre público e intento siempre hacer las cosas con responsabilidad. No voy a conculcar el derecho de ningún senador, aunque se incomode usted u otra gente.

“Respeto su oficio, si hay suspicacias, lo lamento. Ayer veía cómo merodeaban por los pasillos los espíritus de los Sabios de Bizancio que, en Constantinopla, Bizancio, discutían y discutían, por días, cosas insubstanciales sobre si los ángeles deberían tener o no ombligo; y al final resolvieron con un manto en el ombligo, mientras los Bárbaros saqueaban y destruían la ciudad’’.

“Yo estoy más preocupado por el saqueo y la destrucción de la Ciudad que heredará Andrés Manuel López Obrador, no por una licencia que, de acuerdo con la ley, atentos al principio de legalidad, teníamos que otorgar porque es un derecho de cualquier legislador’’. “Si yo mañana decido retirarme del Senado, no me puede impedir nadie que me retire, o a ocupar otro espacio público, o a retirarme de la vida pública. Por eso, me parece que caminaba por los pasillos del Senado, el espíritu de los Sabios de Bizancio’’.

