Monreal tacha de endeble y arbitraria resolución de la comisión de Morena

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, tachó de endeble, desmedida y arbitraria la resolución emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, por la que se le exige reponer el proceso de elección de la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores.

El senador de Morena acusó que la resolución por la que se invalida la candidatura de Mónica Fernández al frente del Senado, viola su derecho de audiencia y sus propios principios, lo cual atribuyó a "algún propósito que yo no quiero investigar".

Política Comisión de Morena invalida elección de Mesa Directiva en Senado

Detalló que la notificación sobre este proceso le otorga cinco días para poder presentar un contraargumento, por lo que su plazo vence el próximo 2 de septiembre, ya que dijo, recibió esta notificación hace dos días.

"Me dieron cinco días, y los cinco días concluyen el día 2 de septiembre, no entiendo por qué la precipitación, de una resolución donde no se me ha concedido el derecho de audiencia", expresó el de Morena.

Ratifican a Mónica como Presidenta

Con el apoyo de 44 legisladores de Morena, Monreal Ávila presentó un documento con la firma de estos ratificando a Mónica Fernández como la candidata a presidir la Mesa Directiva de la Cámara alta.

Con ello, dijo "casi se cumple" la resolución de la Comisión de Honestidad, ya que la mayoría de su bancada especificó, sin senadores del PES, signaron este documento.

"Este es el verdadero triunfo moral, no otro", enfatizó, al tiempo que subrayó "aquí están. Ya están grandecitos para ser manipulados, cañoneados".

Al detallar que es parte de su congruencia con la paridad de género, señaló que el grupo parlamentario de Morena considera a Mónica Fernández como "un perfil idóneo y comprometido con la transformación del país".