Ricardo Monreal y Augusto López se reúnen para tratar temas de agenda legislativa

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López y el coordinador de los senadores de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal, sostuvieron un encuentro en el edificio de Reforma, para tratar asuntos legislativos como es la aprobación de la Miscelánea Fiscal 2022, así como la Reforma Eléctrica, temas que competen a la Cámara Alta.

Ante el desencuentro de diputados la noche del martes en San Lázaro donde escenificaron un zafarrancho, el senador Monreal consideró que posiblemente habría cansancio y dijo, “nunca hay que cansarse de dialogar, pues es necesario insistir e impulsar acuerdos, consensos, es lo mejor para el país”.

Durante la visita del funcionario federal al Senado, ambos revisaron la agenda legislativa y el legislador Monreal Ávila destacó que se trató de una reunión en el marco de la colaboración entre poderes, donde el titular de la SEGOB, encabeza la relación del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo.

Dijo que estos encuentros se han intensificado, "cada ocho, cada 10 días, nos reunimos de manera indistinta, aquí en la oficina o en Bucareli" y subrayó que Adán Augusto López Hernández es un político profesional, respetuoso del Poder Legislativo.

Sobre la discusión del Paquete Económico, que se discute en la Cámara de Diputados, el morenista asentó que en el Senado "estamos esperando a que concluyan su trabajo sobre la Miscelánea, para que aquí empecemos a trabajar, como Cámara revisora".

En este sentido, el senador dijo que este tema no se trató con el Secretario de Gobernación, porque aquí "ni siquiera ha iniciado la discusión", y que sólo se abordaron los asuntos pendientes de la agenda legislativa, "de lo que es probable que saquemos de aquí al 15 de diciembre”.

Monreal aseguró que Morena actuará con respeto "pero tampoco puedo hablar por nadie en lo individual; a mí no me preocupa el debate duro, ríspido, he sido opositor. Y tampoco debe alterarnos lo que sucede en la Cámara de Diputados, a veces el cansancio, las horas de trabajo, la tensión te genera estos momentos de aparente fricción".

Expresó que "siempre hay dificultades para construir acuerdos; lo he dicho en las últimas etapas, los partidos políticos están más en posiciones inflexibles, políticas", pero están inscritas en la normalidad democrática.

"Porque ellos luchan por sus ideales y luchan de acuerdo con sus principios, aplicando una estrategia que diseñan. Y, los primeros tres años tuvimos muchos acuerdos y muchas reformas, estos tres últimos años, yo avizoro que será un poco más difícil".