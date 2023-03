Ricardo Monreal y el republicano Dan Crenshaw se enfrentan por iniciativa en EU sobre cárteles

El senador Ricardo Monreal y el congresista republicano Dan Crenshaw tuvieron un enfrentamiento en Twitter este lunes, debido las intenciones de Estados Unidos de considerar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas.

El martes pasado Monreal rechazó la propuesta del legislador estadounidense sobre la iniciativa presentada el 12 de enero junto con el republicano Michael Waltz, quienes propusieron al Congreso de EU que sus Fuerzas Armadas enfrenten a algunos cárteles del narcotráfico en territorio mexicano.

"Como líder de la mayoría del senado mexicano, expreso mi rechazo y preocupación ante la iniciativa presentada en enero de este año en el Congreso estadounidense por el legislador texano @DanCrenshawTX, la cual espero que sea desechada", publicó Monreal.

Dan Crenshaw retuiteó a Ricardo Monreal de forma sarcástica, preguntándole si el tuit había sido escrito por alguno de los líderes del narcotráfico.

¿Los líderes del cártel escribieron este tuit por ti?, escribió Crenshaw.

Did the cartel leaders write this tweet for you? https://t.co/RgvgoRZWuG — Dan Crenshaw (@DanCrenshawTX) March 6, 2023

Debido a la respuesta de Crenshaw, Ricardo Monreal explicó que la iniciativa atenta contra los mecanismos institucionales de ambos países para resolver un problema que afecta a ambas naciones.

La iniciativa que presentó el legislador estadounidense Dan Crenshaw ante su Congreso atenta contra las vías de resolución de conflictos que aquejan a ambos países, caracterizadas por el diálogo y mecanismos institucionales. https://t.co/SxgpxCCWCX — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 6, 2023

En una declaración por a parte, Monreal afirmó que la relación entre México y la Unión Americana es de armonía y de prudencia, y que este tipo de propuestas se inscriben en el ambiente preelectoral de Estados Unidos, pero son inaceptables, porque convierten a nuestro país en un instrumento para la obtención del voto fácil.

“No negamos que hay un gran problema con el tráfico de drogas como el fentanilo, pero en la Unión Americana está ausente, el combate a la mafia, a las redes criminales que se dedican a la distribución de este estupefaciente y a obtener ganancias en su país, cuyos integrantes son de origen estadounidense”, señaló el legislador.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República contestó al legislador republicano de forma contundente, al asegurar que rechazaba la pretensión de aplicar leyes estadounidenses en territorio mexicano.

"Mi respuesta al diputado por Texas @DanCrenshawTX es directa y clara: rechazo toda injerencia extranjera en asuntos internos de México, y también la pretensión de aplicar leyes de Estados Unidos en nuestro país. Se llama "Soberanía". Aunque Crenshaw no lo entienda", enfatizó Monreal en la red social.

Mi respuesta al diputado por Texas @DanCrenshawTX es directa y clara: rechazo toda injerencia extranjera en asuntos internos de México, y también la pretensión de aplicar leyes de Estados Unidos en nuestro país. Se llama "Soberanía". Aunque Crenshaw no lo entienda. https://t.co/u6TEfE5ssA — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) March 6, 2023

El senador indicó que esto es inadmisible y los senadores mexicanos, como responsables de la política exterior en México, no lo deben permitir.

“Son actos ya superados de una grave y grosera intervención en la soberanía del país, que los mexicanos no podríamos tampoco admitirlo”, manifestó.