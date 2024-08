Rinden protesta diputados y senadores en el Congreso de la Unión que domina la 4T

Los 500 diputados y 128 senadores que conforman la LXVI Legislatura rindieron protesta este jueves con una supermayoría de Morena, PT y PVEM, que prometieron diálogo con la oposición durante el desahogo de las reformas constitucionales del presidente Andrés Manuel López Obrador, incluida la reforma judicial.

Pasadas las 11 horas, la Mesa de Decanos de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada Ifigenia Martínez, declaró el inicio de la sesión constitutiva y tomó protesta a los legisladores que estarán en el cargo hasta 2027.

Una vez en funciones, los legisladores ratificaron a Ifigenia Martínez como presidenta de la Mesa Directiva y por lo tanto quien le entregará la banda presidencial a Claudia Sheinbaum el 1 de octubre

Sergio Gutiérrez Luna, de Morena, queda como primer vicepresidente; Kenia López Rabadán, del PAN, como segunda vicepresidenta; y la diputada María del Carmen Pinete Vargas, del Partido Verde, como tercera vicepresidenta.

Al conocer de su nombramiento, Ifigenia Martínez agradeció el voto de sus homólogos y se comprometió a velar por la unidad en la Cámara Alta.

“Estoy muy agradecida por la confianza que me han conferido para representarlos en la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, daré lo mejor de mí para fungir con este honroso encargo y velaré en todo momento por la unidad de la Cámara de Diputado”, dijo la presidenta de la Mesa Directiva.

La nueva legislatura arrancó con una sorpresiva decisión del Partido Verde de ceder 15 diputados al grupo parlamentario de Morena para garantizar el control de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) durante los próximos tres años.

Foto: Roberto Hernández / El Sol de México

Al respecto, el diputado Carlos Puente, coordinador del grupo parlamentario del Partido Verde, negó que se trate de un “agandalle”, sino una estrategia para mantener el control de la Cámara Baja.

“No hay ninguna agandalle hay una realidad esta es una estrategia legislativa político parlamentaria en la cual la estamos haciendo es válido no estamos contraviniendo nada que no establezca el reglamento y la ley se puede hacer porque no hacerlo lo tenemos que hacer”, dijo.

Senado ratifica a Noroña como presidente de la Mesa Directiva

Mientras en la Cámara Alta, los 128 nuevos senadores y senadoras también rendían protesta. La Sesión Constitutiva fue presidida por Manlio Fabio Beltrones.

Con 127 votos, el pleno del Senado ratificó a Gerardo Fernández Noroña como presidente de la Mesa Directiva en la Cámara alta. Con esto, el senador será el encargado de dirigir los debates del pleno durante el primer año de la LXVI Legislatura.

Junto a Fernández Noroña, las senadoras Imelda Castro, Karla Guadalupe Toledo, así como Mauricio Vila fungirán como vicepresidentes de la Mesa. También se suman como secretarios los legisladores Verónica Camino, Yazmin Bugarín Rodríguez, Luis Donaldo Colosio Riojas, Lizeth Sánchez García.

En su primer discurso como presidente de la Cámara alta, aprovechó para pedir un minuto de silencio por el fallecimiento de Rosalinda López Hernández, senadora electa que falleció la madrugada del 5 de junio; y hermana de Adán Augusto López, coordinador parlamentario de Morena en el Senado.

Ya como presidente del Senado, Fernández Noroña citó a sus compañeros de Cámara a la sesión del Congreso General el próximo domingo 1 de septiembre en el Palacio Legislativo de San Lázaro; y a la primera sesión de la Cámara alta, el martes 3 de septiembre.