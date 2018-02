Roberto Gil Zuarth se despide del Senado pero no del PAN

A partir de hoy, el senador Roberto Gil Zuarth abandona su etapa de legislador. “Me voy contento. Me dedicaré a la docencia, regresaré al ITAM y a la abogacía. No dejo el PAN”, confió a los reporteros.



Comentó que fue una decisión muy pensada. “Es momento de empezar una nueva etapa en la vida. No creo que debe seguir insistiendo en una serie de cosas que he venido diciendo sobre el estado que guarda mi partido, sobre todo porque el PAN me dio a mí muchas oportunidades”.

Serio, muy serio, dijo: “Le deseo la mejor de las suertes al partido. Ayudaré a algunos compañeros que van a contender en alguna campaña, desde las experiencias de ser político 20 años en el PAN”.

Y externó: ¡Ojalá que en algún momento no muy lejano, el PAN pueda hacer una autocrítica seria!

Descartó que se incorpore con José Antonio Meade o con Andrés Manuel López Obrador. “No ando buscando chamba, no ando buscando campaña, no ando buscando hueso”, señaló.

Asumió: “Para mí, acaba una etapa en el PAN, ante las tensiones que se tiene con la dirigencia; pero para no estorbar, hay que saberse hacer a un lado. Lo he meditado de manera muy cuidadosa durante los últimos meses. Y esta es la decisión que he tomado”