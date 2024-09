Rommel Pacheco: en qué partidos políticos ha estado después de ser atleta olímpico

Rommel Pacheco fue nombrado por la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, como el nuevo director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) en la siguiente administración.

El exclavadista mexicano suplirá en el encargo a Ana Gabriela Guevara, quien asumió la cabeza de la dependencia durante el mandato de Andrés Manuel López Obrador y que ha tenido una serie de polémicas relacionadas con la gestión de la Conade.

Además de su carrera como deportista de alto rendimiento, Pacheco, de 38 años, estudió la licenciatura en Administración de Negocios en la Universidad Anáhuac y tiene una Maestría en Dirección de Capital Humano.

El político yucateco también estuvo en el Ejército, donde dio servicio durante 11 años, y obtuvo el rango de teniente.

En entrevista con El Sol de México, Rommel compartió que en las filas de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) aprendió los valores militares, de seguir la estructura del Ejército y de haber apoyado a la ciudadanía en desastres naturales.

¿En qué partidos políticos ha participado Rommel Pacheco?

El próximo titular de la Conade forma parte del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y fue legislador del Grupo parlamentario del partido en la LXV Legislatura.

Aunque Rommel Pacheco inició su carrera política en el Partido Acción Nacional (PAN) donde obtuvo una diputación, de acuerdo con el Sistema de Información Legislativo (SiL).

Durante sus actividades legislativas en el PAN fue parte de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados. Hasta que en una sesión del 10 de octubre de 2023 anunció que dejaba el Grupo Parlamentario del PAN para incorporarse a Morena.

Respecto al surgimiento de sus aspiraciones políticas, Rommel indicó a este medio que se dieron a raíz de sus intenciones de ayudar a niños y adolescentes interesados en el deporte, pues durante su infancia sus padres tuvieron que esforzarse para conseguir los recursos necesarios para su preparación académica y deportiva.

“Desde hace muchos años he dicho en entrevistas que algún día me gustaría ser político, porque a mí me tocó picar mucha piedra y porque mis papás de verdad tuvieron que mover cielo, mar y tierra para poder conseguirme los apoyos necesarios, tanto para la escuela como para el deporte, y yo no quiero que otros jóvenes tengan que pasar por lo mismo. Siempre he tenido ese sueño de aportar más a la sociedad; ya lo he hecho siendo un ejemplo positivo para los jóvenes, donando lo que he podido y apoyando a fundaciones y asociaciones pero me gustaría poner más y hacer que sucedan esos cambios que necesitamos (...) me gustaría estar aquí, no como deportista sino como legislador para hacer los cambios que necesitamos", expresó Rommel en 2021.

Por otra parte, una de las tareas que Rommel Pacheco tendrá que atender una vez que asuma la titularidad de la Conade, será dar solución a los deportistas de disciplinas acuáticas quienes demandaron a la Comisión por la suspensión de sus becas en 2022.

Algunos deportistas tramitaron un amparo que les permitió recuperar los apoyos, sin embargo, las demandas siguen en los tribunales.

Rommel Pachecho nunca ganó una medalla olímpica

Además de su trayectoria política, Rommel Pacheco tiene una carrera como clavadista, donde se convirtió en uno de los mejores no solo del país, sino del mundo.

Participó en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Beijing 2008, Río 2016 y Tokio 2020, en esta última tuvo la oportunidad de ser uno de los abanderados.

A pesar de que siempre compitió por lo más alto, nunca pudo ganar una medalla olímpica, caso contrario a lo que consiguió en Campeonatos Mundiales, donde se colgó dos medallas de plata y una de bronce. Rommel también es multimedallista en los Juegos Panamericanos, donde sumó tres oros y tres platas.

